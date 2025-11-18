[공식] ‘경도를 기다리며’ 박서준, 옛 연인 원지안 등장에 흔들리는 눈…

[공식] ‘경도를 기다리며’ 박서준, 옛 연인 원지안 등장에 흔들리는 눈빛

기사입력 2025-11-18 08:46


[스포츠조선닷컴 조민정 기자] 박서준이 오래전 헤어진 연인 원지안 앞에 다시 서며 멈춰 있던 감정선을 흔들어 놓는다. 뜻밖의 순간 맞닥뜨린 두 사람의 시선은 더 깊어진 여운을 드리우며 새로운 로맨스의 시작을 예고한다.

오는 12월 6일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'가 메인 포스터를 공개했다. 기적처럼 재회한 옛 연인 이경도(박서준)와 서지우(원지안)의 복잡하고 섬세한 감정을 응축한 비주얼로 기대감을 끌어올렸다.

'경도를 기다리며'는 두 번의 연애와 두 번의 이별을 지나온 이경도와 서지우가 기자와 스캔들 당사자의 아내라는 예상 못한 위치에서 다시 얽히며 다시 한번 사랑의 온도를 확인해가는 로맨스다. 앞서 순수했던 두 사람의 과거를 담은 티저 포스터로 화제를 모은 가운데 이번 메인 포스터는 성숙해진 현재의 감정을 정면으로 담아냈다.

유리창 너머 서로를 바라보는 이경도와 서지우의 깊은 눈빛은 단숨에 시선을 붙잡는다. 시간이 흘러 더욱 건조해진 분위기 속에서도 이경도는 오랜만에 마주한 옛 연인을 향해 담담하면서도 흔들린 표정을 드러낸다. 함께했던 순간이 떠오르는 듯 촉촉하게 젖은 눈가가 남겨진 마음의 잔향을 짐작게 한다.

서지우는 한층 더 아련한 눈빛으로 이경도를 응시한다. 긴 시간 외로움을 견디며 살아온 그녀가 다시 마주한 첫사랑 앞에서 어떤 감정의 결을 풀어낼지 호기심을 자극한다. 서로에게 남아 있는 진심을 감춘 채 복잡하게 얽힌 감정이 극의 긴장감을 높인다.

포스터 문구 '차차 선명해졌다, 이건 여전히 사랑이구나'는 두 사람의 마음속에 남아 있던 감정을 다시 흔들어 깨우는 결정적 순간을 예고한다. 이미 끝난 줄 알았던 관계가 다시 시작될 수 있을지, 또 한 번 사랑의 불씨가 타오를 수 있을지 관심이 쏠린다.

평범했던 일상에 다시 찾아온 평범하지 않은 첫사랑의 귀환을 그린 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 12월 6일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

