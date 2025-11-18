프로미스나인 박지원, 단독 MC 데뷔…MZ세대 시사 예능 '고나리돌' 출…

프로미스나인 박지원, 단독 MC 데뷔…MZ세대 시사 예능 '고나리돌' 출격

기사입력 2025-11-18 08:57


사진 제공=티빙

[스포츠조선 정빛 기자] 국내 대표 OTT 티빙(TVING)이 MZ세대를 겨냥한 새로운 형식의 시사 예능 콘텐츠 티빙 오리지널 '고나리돌'을 오늘(18일) 첫 공개했다.

'고나리돌'은 티빙 오리지널 콘텐츠로서는 이례적으로 티빙 내 '뉴스' 카테고리에 파격 편성했다. 이는 기존 뉴스·시사 콘텐츠의 경계를 확장하고, 젊은 세대의 뉴스 소비 장벽을 낮추려는 티빙의 전략적 시도를 본격화한 것이다. 티빙은 평일 오전 시간대에 뉴스 채널 시청률이 높게 나타나는 이용자 패턴을 파악해, 매주 화요일 오전 7시 새로운 에피소드 공개를 결정했다.

'고나리돌'은 JTBC 강지영 아나운서의 시사 상식 참견 버라이어티 '고나리자' 제작진이 선보이는 아이돌 버전 스핀오프이다. '고나리'는 '관리(管理)의 오타'에서 시작된 단어로, 프로그램은 '자기관리 1등'으로 불리는 아이돌이 이 시대의 '고나리자'가 되어 시사 상식과 세상 돌아가는 일에 참견하는 콘셉트를 내세운다.

'고나리돌'은 교육 및 사회적 시사점을 다루는 회차를 통해 가벼운 호기심으로 시작해 점차 깊이를 담아내는 새로운 시사·뉴스형 콘텐츠를 지향한다. 아이돌 그룹 프로미스나인(fromis_9)의 박지원이 단독 MC를 맡았다. 제작진은 "세상 돌아가는 내용을 아는 것 역시 철저한 자기관리의 영역"이라며 "아이돌이 주도적으로 사회적 이슈에 참견하는 구성을 통해 무겁게 느껴질 수 있는 주제에 MZ세대의 가벼운 접근법과 신선한 깊이를 더할 것"이라고 설명했다.

첫 공개된 1화에서는 박지원이 '고나리돌' MC 자격을 검증받는 능력 평가가 펼쳐졌다. 글로벌 경제부터 역사, 사회까지 유튜버 미미미누와 함께하는 테스트를 통해 박지원은 센스있고 스마트한 면모를 드러내며 단순 예능 멘트 이상의 인사이트를 발휘했다. 평소 주식 공부를 비롯해 꾸준히 자기계발을 해온 박지원의 '영앤스마트 아이돌' 면모를 보여줄 것으로 기대된다.

티빙 관계자는 "티빙의 핵심 이용층인 젊은 세대가 뉴스와 시사를 멀게 느끼지 않도록, 이들이 가장 즐겨 찾는 콘텐츠 포맷인 '아이돌 예능'과 연결해 진입 장벽을 낮추고자 했다"며 "재미와 함께 세상 돌아가는 이치에 대해 함께 고민할 수 있는 양질의 콘텐츠로 티빙만의 독창적인 뉴스 소비 문화를 만들어 가겠다"고 전했다.

'고나리자' 제작진의 아이돌 스핀오프이자 '뉴 시사 예능' 티빙 오리지널 '고나리돌'은 총 16부작으로 오늘(18일) 오전 7시 티빙 '뉴스 탭'을 통해 첫 공개, 이후 매주 화요일마다 새로운 회차가 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

