'홍은희♥'유준상, 후회 섞인 자녀 교육법?…"공부 안 시키니 행복해해" ('옥문아')

기사입력 2025-11-18 10:15


'홍은희♥'유준상, 후회 섞인 자녀 교육법?…"공부 안 시키니 행복해해"…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유준상이 '옥탑방의 문제아들'에서 자녀 교육관을 공개한다.

20일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 유준상과 정문성이 출연한다.

홍은희와 결혼해 두 아들을 둔 배우 유준상은 이날 후회 한 스푼 섞인 자녀 교육관을 밝혀 눈길을 끈다. 홍은희와 교육 가치관이 일치했던 유준상은 두 아들과 함께 미술관, 등산, 여행 등 다양한 활동을 하며 공부 대신 행복하고 자유로운 학창시절을 보낼 수 있게 했다는 것. 뒤이어 "아이들이 행복한 대신 부모가 스트레스 받는다. 공부를 시키지 않은 것이 가장 후회가 된다"라며 폭탄 발언해 자신의 교육관을 자책하는 모습을 보여 모두를 폭소케 한다.

이어 유준상은 아들의 연예계 데뷔 가능성을 언급해 이목을 집중시킨다. 아내 홍은희의 뛰어난 외모를 물려 받은 큰 아들이 연기에 관심이 생겼다고 밝힌 것. 또 유준상의 끼를 물려 받은 작은 아들은 고등학생의 나이에 메탈 음악에 흠뻑 빠져 하루에 5시간씩 기타 연습에 매진, 기타리스트 뺨치는 연주 실력을 지니고 있다며 아들 자랑에 나서기도. '아들 바보' 유준상이 전하는 두 아들의 근황은 본 방송에서 확인 가능하다.

드라마 '슬기로운 의사생활'의 도재학 선생으로 이름을 알린 정문성은 숨겨진 뇌섹미를 드러낸다. 20대 때 IQ 148이 나왔다며 멘사 회원 뺨치는 넘사벽 IQ수치를 공개한 것. 이어 2살 때 뇌 검사를 했는데 영재들의 뇌와 비슷해 영재 연구진으로부터 영재 교육 제안을 받았던 과거도 털어놓는다. 하지만 영재 교육 연구진의 충격적인 조건에 정문성의 어머니는 영재 교육을 거절했다고. 영화를 방불케 하는 정문성의 영재 교육 스카우트 전말도 함께 공개될 예정이다.

한편 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 20일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

신동엽, '강호동·여배우 루머' 파묘…"일면식도 없다고 억울해하더라"

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

신동엽, '강호동·여배우 루머' 파묘…"일면식도 없다고 억울해하더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

2.

사람 좋은, 동네 삼촌 스타일인줄 알았더니...지옥에서 온 저승사자였다 "훈련량 부족해?" [원주 현장]

3.

28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위한 코치로 시작합니다"

4.

'1+1년 최대 80억', 하트는 왜 가격 크게 낮춰 SD 잔류 선택했나? 승부수, 로테이션 빈자리 많다

5.

FA 박해민 관심 '생각지도 못했던 팀' KT 말고 하나 더 있다! 그런데…

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.