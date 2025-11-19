문신 빌런부터 냉혈 실루엣까지… 시청률 21% 신화 ‘모범택시3’, 새 …

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 금토드라마 '모범택시3'가 시즌을 뒤흔들 강력 빌런 6인을 스페셜 포스터로 공개하며 분위기를 단숨에 끌어올렸다.
오는 21일 첫 방송을 앞둔 '모범택시3'는 억울한 피해자를 대신해 복수를 실행하는 무지개 운수 팀과 택시기사 김도기 이야기를 그린 사적 복수 대행극으로 동명 웹툰을 원작으로 한다. 전 시즌이 21퍼센트 최종 시청률을 기록하며 지상파 케이블 포함 2023년 이후 전체 시청률 5위를 차지한 만큼 확신의 메가IP 귀환에 시청자 관심이 집중되고 있다.
이번 시즌에서 가장 먼저 베일을 벗은 것은 바로 빌런 라인업이다. 공개된 포스터에는 시즌3를 관통할 새로운 안타고니스트 6인이 실루엣만으로 등장한다. 정체를 드러내지 않았음에도 압도적 존재감이 느껴지며 각 에피소드에서 '무지개 5인방'과 강한 대립각을 세울 캐릭터임을 암시한다. 불법 영상의 왕 박양진 백현진부터 극악한 대모 백성미 차지연 보이스피싱의 림여사 심소영까지 매 시즌 상징적인 악역들을 만들어온 시리즈답게 이번에도 한층 더 강력한 악역들의 등장을 예고했다.
포스터 속 빌런들의 분위기는 제각각이다. 온몸에 문신을 두른 근육질 실루엣은 야수 같은 기운을 내뿜고, 가녀린 여성 실루엣 뒤로는 얼음장처럼 차가운 기세가 번져 새로운 타입의 악역을 암시한다. 여섯 명이 어떤 범죄로 시즌3를 흔들지, 어떤 인물들이 이 캐릭터를 소화할지가 벌써부터 초미의 관심사다.
강보승 감독은 다양한 빌런에 따라 바뀌는 김도기의 부캐와 액션이 시즌 관전 포인트라고 강조하며 "빌런 캐릭터 구축에 많은 공을 들였다"고 밝힌 바 있다. 빌런의 공간을 디자인할 때도 미술적 완성도를 위해 세심하게 작업했고 배우들의 에너지가 손실되지 않도록 카메라 동선 역시 간결하고 정확하게 구성했다고 전했다.
더 강력해진 빌런들이 만들어낼 섬뜩한 사건과 무지개 운수의 통쾌한 활약이 어떤 카타르시스를 선사할지 기대감이 높아진다.
'모범택시3'는 오는 21일 오후 9시 50분 SBS에서 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com