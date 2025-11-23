"아버지가 참 나를 미워하셨다"…김영철, '35년동안 父에 외면당했다' …

|
[스포츠조선 고재완 기자] "아버지, 왜 저를 그렇게 미워하셨나요?"
그는 오랜 시간 이혼 가정에서 어머니와만 함께 살았던 어린 시절을 회상하며, "아버지에게 거의 '외면당하다시피 했던 관계'였다"고 털어놨다.
그는 "아버지가 저를 참 미워하셨다. 그래서 전 평생 '아버지'라고만 불렀지, 한 번도 '아빠'라고 불러본 적이 없다"라며 "3년 전 아버지가 세상을 떠나기 전, 마지막 작별 인사를 전하면서도 속으로 '아버지, 왜 저를 그렇게 미워하셨나요? 조금만 더 예뻐해 주실 순 없었나요? 꿈에라도 나타나시면… 그땐 한 번만 '아빠'라고 불러보고 싶어요'라는 말을 되뇌었다"고 하며 눈물을 보이기도 했다.
김영철 역시 "여전히 아버지 이야기가 나오면 목이 메인다"며 "함께 살지는 못했지만, 마지막까지 자식으로서 할 수 있는 인사는 다 했다고 믿기 때문에 어느 날 문득 찾아오는 그리움과 눈물을 자연스러운 애도 과정으로 받아들이려 한다"고 말했다.
김영철은 또 "아버지가 세상을 떠난 해 이후, 삼남매가 하나둘씩 잘 되기 시작했다. 우린 지금도 믿는다. 돌아가신 아버지가 우리 수호천사가 됐다고. 잘 될 때마다 '아버지, 어머니 고마워요'라고 말한다"고 전했다.
