쯔양 "체중은 44~45kg, 한달 식비 1천만원, 배달료만 300만원…냉장고는 4대"(냉부해)[SC리뷰]

기사입력 2025-11-24 06:05


[스포츠조선 고재완 기자] "하루 15리터 음료, 한 달 식비 1,000만 원"

먹방 크리에이터 쯔양(본명 박정원)이 다시 한번 '먹방계의 전설'임을 증명했다.

지난 23일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 구독자 1,270만 명, 누적 조회 수 34억 회를 자랑하는 쯔양이 출연해 상상을 초월하는 식습관을 공개했다.

이날 안정환이 "평소에도 그렇게 먹느냐"고 묻자 쯔양은 "방송보다 평소에 더 많이 먹는다. 먹방은 3~4시간 정도지만 실제로는 4~6시간 동안 식사한다"며 "방송 끝나면 항상 집에 가서 라면을 끓여 먹는다"고 답해 출연진을 경악하게 했다.

고기 섭취량만 해도 어마어마하다. 쯔양은 "한 번 방송에서 3㎏ 이상 먹는다"며 "고기는 끝도 없이 들어간다"고 너스레를 떨었다.

엄청난 먹성에도 불구하고 쯔양의 체중은 44~45㎏에 불과했다. 그는 "먹방할 때 몸무게를 재봤는데 먹는 만큼 바로 늘더라. 그런데 카메라 끄고 잠깐 쉬면 다시 줄었다"며 "소화가 너무 빨라 배에서 천둥처럼 소리가 난다"며 "집에 친구들이 놀러 오면 제 배소리를 제 목소리로 착각할 정도"라며 웃음을 자아냈다.


쯔양은 배변 습관도 남달랐다. 그는 "화장실을 자주 간다. 많이 가고, 많이 내린다. 한 팬이 고속도로 휴게소 화장실에서 사진 찍으려고 기다렸는데, 제가 물을 7번 내리더라"고 말해 스튜디오를 폭소케 했다.

식비 규모는 상상 이상이었다. 쯔양은 "한 달 식비만 약 1,000만 원이다. 배달앱에만 300만 원 넘게 쓰고, 식재료도 엄청 많이 산다"며 "집에는 냉장고만 4대, 여기에 음료 전용 냉장고와 간식 창고까지 따로 있다"고 설명했다.


이를 들은 셰프 최현석은 "업소에서도 냉장고 4대면 100석 규모 식당 수준"이라며 놀라움을 감추지 못했다.

쯔양은 '쯔유소(쯔양+주유소)'라는 별명에 대해서도 직접 언급했다. 그는 "한 끼에 5리터, 하루에 15리터 정도 마신다. 냉면용 초계육수, 사골육수도 음료처럼 마신다"며 "큰 컵에 넣고 마시니 팬들이 '주유하듯 마신다'고 부르더라"고 설명했다.

이날 방송에서는 쯔양의 전설적인 먹방 영상도 공개됐다. 곱창 40인분, 초밥 113접시, 라면 20봉지를 순식간에 해치우는 모습에 최현석은 "저게 사람 뱃속에 다 들어간다고?"라고 감탄했고 함께 출연한 먹방 유튜버 입짧은햇님도 "부럽다. 난 입이 짧아서 안 된다"며 웃음을 터뜨렸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.