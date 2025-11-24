웹젠, 사회공헌 프로그램인 청소년 ICT 발명 대회 '챌린지 프로젝트' …

|
웹젠은 지난 22일 경기도 성남시 야탑유스센터에서 열린 청소년 ICT 발명 대회 '챌린지 프로젝트'를 성황리에 마무리했다고 전했다.
지난 2022년 첫 시행 후 청소년의 창의적 사고와 문제 해결 능력 향상을 위해 매년 진행됐으며, 올해에는 '나의 편리한 일상을 위한 익숙한 것들의 재구성'이라는 주제로 열렸다. 대회는 지난 6일부터 22일까지 예선과 본선으로 진행됐다. 예선에서는 성남지역 11개교 21개팀 127명의 고등학생들이 참가해 한 해 동안 학습한 내용과 결과물을 겨뤘다.
이 가운데 우수한 평가를 받은 10개 팀이 본선에 올랐고 영덕여고 클래스락팀이 출품한 스마트 사물함 '클래스락'이 치열한 경합을 벌인 끝에 대상을 수상했다. 클래스락의 자판기 시스템에서 착안한 물품 보관 기능과 기부 및 반납 횟수에 따라 점수를 부여하는 '포인트제'가 창의성, 실용성, 기술성 등 5개 항목에서 높은 점수를 받았으며 추후 특허 출원에 필요한 변리사 자문과 특허 출원 비용 전액을 지원받는다.
이밖에 최우수상에는 효성고 효자코드팀이 출품한 농업인의 온열질환 예방을 위한 '스마트 안심캡'과 성남여고 상쾌한 도움팀의 원활한 배변 자세를 돕는 '화장실 쾌변 도우미'가 각각 수상했다.
