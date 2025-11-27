'70대' 혜은이, 두 달 만 8kg 감량 비결…200억 빚에도 "사생활 편해지니 빠져"

기사입력 2025-11-27 19:31


[스포츠조선 이우주 기자] 가수 혜은이가 두 달 만에 8kg을 뺀 비결을 밝혔다.

27일 유튜브 채널 '어쨌든 혜은이'에서는 '운동으로만 8kg 뺐다던데?! 팩트체크 들어갑니다. 70대 혜은이의 리얼 헬스루틴 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

혜은이는 평소 다니는 헬스장에 방문했다. 헬스장에 다닌 지 1년 반째라는 혜은이는 "(한때) 운동을 못하게 됐다. 여러 가지 복잡하고 힘들고 그러니까 그때는 운동할 기운도 없고 할 마음도 없고. 아무리 공연하고 많이 움직이는 사람이라도 운동하고는 성격이 너무 다르더라"라고 밝혔다. 혜은이는 전남편의 빚 보증을 서 200억에 달하는 빚을 떠안았다고 고백한 바 있다.


이어 운동 루틴을 공개한 혜은이. 혜은이는 트레이너의 지도에 따라 열심히 운동을 했다. 혜은이는 "왜 선생님이 계셔야 하냐면 자세가 제대로 돼야 하기 때문에 아무리 혼자 열심히 해도 난 안 된다 생각한다"고 밝혔다.

이어 혜은이는 살이 빠진 진짜 비결을 밝혔다. 혜은이는 "사실 저는 살 빼려고 헬스를 하는 건 절대 아니다. 내가 운동을 해서 두 달 만에 8kg을 뺐다고 기사가 났다더라. 운동해서 두 달 만에 8kg이 빠진 게 아니다. 사생활이 편해지고 내 신생이 편해지니까 7kg이 빠진 거다. 운동은 그냥 건강해지기 위해서 하는 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com



