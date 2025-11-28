54세 이서진, '신세계 절친 딸' 애니와 만났다 "자식 안낳길 잘해"(비서진)

기사입력 2025-11-28 09:59


54세 이서진, '신세계 절친 딸' 애니와 만났다 "자식 안낳길 잘해"(…

[스포츠조선 김소희 기자]혼성 그룹 올데이 프로젝트가 SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 출격한다.

올데이 프로젝트를 'my 스타'로 맞이한 이서진과 김광규. 데뷔와 동시에 가요계를 휩쓴 '초대형 신인'답게 매니저 인수인계부터 시작부터 범상치 않은 매니저 인수인계가 진행된다. 가장 먼저 등장한 조건은 '수평적 관계를 위한 영어 이름 호칭'. 이어 각 멤버별 수발 물품 캐리어까지 더해지며, 그동안 '초간단 수발'을 선보이던 이서진과 김광규를 당황시켰다.

하지만 두 사람은 곧 예상 밖 활약을 펼친다. 수많은 관중이 몰린 광고 행사장에서 행사 경험이 풍부한 이서진이 베테랑다운 진행을 선보였고, 유노윤호에게 챌린지 촬영 특훈을 전수받은 김광규가 '프로 챌린지 촬영' 모드가 되어 멤버들의 감탄을 자아냈다는데.


54세 이서진, '신세계 절친 딸' 애니와 만났다 "자식 안낳길 잘해"(…
이어 에너지가 방전된 이서진은 "자식 안 낳기를 잘했다"고 말해 화제를 더했다. 앞서 올데이 프로젝트 멤버 '애니'는 유튜브 '채널십오야'에 출연해 이서진을 "삼촌"이라고 부르며 "고등학생 때부터 부모님과 이서진은 완전 친한 친구 사이"라고 밝혀 시청자들을 놀라게 해 두 사람의 관계도 관심을 모으고 있다.

과연 '삼촌' 이서진이 '친구 딸' 애니의 어떤 수발을 들었기에 극한의 발언까지 하게 되었는지, 그리고 지금껏 알려지지 않았던 '애니'와 '이서진'의 비밀스러운 인연과 과거 일화들이 공개될 예정이라고.

점차 수발 능력치가 상승되고 있는 매니저 이서진과 김광규의 고생 최고치, 올데이 프로젝트 수발 이야기는 오늘(28일) 밤 11시 10분 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'에서 방송된다.([

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 홍진경, 종갓집 며느리였다 "1년에 4번 제사..시집가자마자 물려받아"

2.

'유동근♥' 전인화 "시母 30년 모셔..딸집에 한번도 안가더라"

3.

강부자♥이묵원, 결혼 58년 만에 중대 결심 "40년 거주 청담동家 떠난다, 이사 예정"(숙스러운)

4.

'박수홍♥' 김다예, 마약·스폰서 루머에 원형탈모까지…"父, 스트레스로 실명 수술"

5.

윤은혜, '커피프린스'로 인생역전…"군대 간 공유 덕분에 2년간 광고 쏟아졌다"

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 홍진경, 종갓집 며느리였다 "1년에 4번 제사..시집가자마자 물려받아"

2.

'유동근♥' 전인화 "시母 30년 모셔..딸집에 한번도 안가더라"

3.

강부자♥이묵원, 결혼 58년 만에 중대 결심 "40년 거주 청담동家 떠난다, 이사 예정"(숙스러운)

4.

'박수홍♥' 김다예, 마약·스폰서 루머에 원형탈모까지…"父, 스트레스로 실명 수술"

5.

윤은혜, '커피프린스'로 인생역전…"군대 간 공유 덕분에 2년간 광고 쏟아졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 아이 임신했다" 검찰, '3억 갈취' 협박女 징역 5년 구형…비공개 증인 출석, 죄질 불량→선처 호소

2.

운동 그만둬도 행복한 '악성 계약'의 수혜자들, 거의 보라스 고객[스조산책 MLB]

3.

"완벽한 경기였다" 토트넘 전 승리에 진심만족한 엔리케 PSG 감독, 이러면 이강인은 조커 확정각이다

4.

"와, 일본은 다 계획이 있구나" J리그, 삿포로 등 설국에 460억 지원금 쏜다…2026년 추춘제 준비 착착

5.

"손흥민처럼 떠났어야" 'BBC' 공식 확인! 슬롯 경질 'NO'→문제는 떨어진 살라의 폼…72년 만의 굴욕, '이집트 왕' 직격탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.