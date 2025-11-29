'87세' 전원주, 보톡스 맞고 확 달라졌다 "주름 없어지고 이마 팽팽해…

'87세' 전원주, 보톡스 맞고 확 달라졌다 "주름 없어지고 이마 팽팽해져"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주가 보톡스 효과를 톡톡히 봤다.
28일 전원주의 유튜브 채널에서는 '나는 솔로~ 최초 공개! 87세 전원주 연하남 만나다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.
제작진을 만난 전원주는 유튜브를 시작하고 달라진 점을 밝혔다. 전원주는 "처음에는 촬영이 귀찮았는데 요즘 길에 나갈 수가 없다. 다 유튜브 잘 보고 있다더라"라며 "사람 많은 데 가면 일부러 천천히 간다. 뭐라고 또 얘기해주나 하고. 요즘은 유튜브 많이 보고 있다는 소리 들으니까 너무 기분이 좋고 제작진도 한 식구 같다"고 행복해했다.
앞선 영상에서 성형 견적을 받은 뒤 보톡스를 맞은 전원주. 제작진은 "보톡스 맞은 건 어떠냐. 이마가 팽팽해졌다"고 언급했고 전원주는 "좋다. 친구들이 '비결이 뭐냐. 주름이 많이 없어졌다'고 한다. 보톡스 맞았다고 하기 싫어서 요즘 잘 먹는다고 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
제작진은 전원주를 위해 유튜브 댓글들을 읽어주기도 했다. 전원주의 건강을 바라는 팬에 전원주는 "제일 고마운 게 건강하라는 말"이라며 감동했다.
제작진은 "다들 선생님 유튜브 보면서 건강관리 잘하신다고 칭찬 일색"이라 말했고 전원주는 "이 나이에 무슨 복이냐. 내 채널을 갖는 게 얼마나 큰 행복이냐. 다들 부럽다고 하니까 열심히 건강 챙겨야 한다"고 더욱 의지를 다졌다.
