'재혼' 은지원, "결혼은 두 번이 낫다" 폭탄 발언..."첫 결혼은 뭣…

[스포츠조선 김수현기자] 은지원이 재혼한 아내 자랑 삼매경에 빠졌다.

29일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 은지원 이요원 박서진 지상렬이 만났다.

이날 박서진은 은지원을 향해 "형수님이 요리를 잘 하신다더라. '엄마 손 맛'이라던데"라 물었다.


엄마와 똑같은 손맛을 낸 다는 은지원의 아내. 그는 "요리하는 걸 좋아한다. 나박김치랑 잔치국수를 잘한다"라 자랑했다.

이어 "잔치국수를 제가 좋아하는데 엄마랑 똑같은 맛이 나는 거다. 그래서 '자기가 했어?' 물었는데 했다는 거다"라며 아내의 요리솜씨에 뿌듯해 했다.


또 은지원은 결혼에 대해 조언을 해달라는 지상렬에 "제 조언은 충격적일 수도 있는데 괜찮냐"라 묻더니 "결혼은 두 번이 나은 거 같다. 처음 결혼에는 뭣도 모르고 했다"라 밝혔다. 이에 이요원은 깜짝 놀랐고, 박서진도 눈만 굴리며 눈치를 봤다.

한편 은지원은 지난 10월, 이혼 13년 만에 9세 연하 스타일리스트와 조용히 재혼해 화제를 모았다.

