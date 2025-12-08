[공식] '나혼산' 측 "'주사이모' 논란 박나래 출연 중단키로..사안 가볍게 여기지 않았다"

[스포츠조선 조지영 기자] 매니저 갑질, 횡령, 주사이모 논란까지 공분을 산 개그우먼 박나래에 대해 MBC '나 혼자 산다'가 출연을 중단시키기로 결정했다.

우선 프로그램에 출연 중인 박나래와 관련해 최근 제기된 주장에 대하여 공정성을 중점에 두고 사안을 판단하고자 공식 입장이 늦어진 점 사과드린다"고 밝혔다.

'나 혼자 산다' 제작진은 이번 사안을 결코 가볍게 여기지 않았으며, 사실관계 확인을 포함한 내부 논의를 신중히 이어왔다"며 "사안의 엄중함과 박나래의 활동 중단 의사를 고려하여, 제작진은 박나래의 '나 혼자 산다' 출연을 중단키로 결정했다"고 발표했다.

앞서 박나래는 전 매니저들의 갑질 의혹 제기, 횡령 혐의 등에 휩싸인 것은 물론 불법 의료 시술, 이른바 '주사이모' 논란까지 터지면서 비난을 샀다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

