[공식] '유퀴즈' 측 "조세호 하차 의사 존중..녹화 완료된 2주간 분…

[스포츠조선 조지영 기자] tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측이 '조폭 연루설'에 휩싸인 방송인 조세호의 하차에 입을 열었다.

'유 퀴즈 온 더 블럭' 제작진은 9일 "제작진은 조세호와 관련한 최근의 사안을 신중히 지켜보았다. '유 퀴즈 온 더 블럭'은 조세호가 고심 끝에 전해온 하차 의사를 존중하며, 향후 녹화부터 조세호는 본 프로그램 제작에 참여하지 않을 예정이다"고 밝혔다.

또한 "
현재 녹화가 완료된 2주 간의 분량은 편성대로 방영될 예정이며, 금주 녹화는 이미 출연이 예정된 게스트들과의 약속이므로 취소가 어려워 조세호 없이 진행할 예정이다"고 밝혔다.

앞서 조세호는 최근 한 SNS를 통해 조폭과 연루되었다는 폭로가 불거지면서 잡음을 샀다. 논란이 커지자 조세호의 소속사 A2Z엔터테인먼트는 이날 오전 "조세호가 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있다"며 "먼저 조세호는 해당 프로그램을 사랑하는 시청자들이 느끼는 불편함에 대해 충분히 인지하고 있다. 또 피땀으로 프로그램을 만드는 제작진이 본인을 향한 시선으로 인해 부담을 안고 가지 않았으면 하는 마음이다. 이에 프로그램 제작진과 상의 후 자진 하차를 결정했다"고 입장을 전했다.

<이하 '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식입장 전문>

'유 퀴즈 온 더 블럭' 제작진입니다.

저희 제작진은 조세호 님과 관련한 최근의 사안을 신중히 지켜보아 왔습니다. '유 퀴즈 온 더 블럭'은 조세호 님이 고심 끝에 전해온 하차 의사를 존중하며, 향후 녹화부터 조세호 님은 본 프로그램 제작에 참여하지 않을 예정입니다.

현재 녹화가 완료된 2주 간의 분량은 편성대로 방영될 예정이며, 금주 녹화는 이미 출연이 예정된 게스트들과의 약속이므로 취소가 어려워, 조세호 님 없이 진행할 예정입니다.


'유 퀴즈 온 더 블럭'은 앞으로도 좋은 방송을 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.