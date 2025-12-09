[공식] '5세 딸맘' 최지우, 3년 만에 기쁜 소식 전했다 "본업 복귀…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최지우가 휴먼 영화 '슈가'(최신춘 감독, 호랑이기운·메시지필름 제작)를 통해 3년 만에 스크린 컴백을 예고했다.
제작사 메시지필름측은 9일 "'슈가'의 개봉을 2026년 1월로 확정했다"고 밝혔다.
최지우는 '슈가'에서 아들을 지키기 위해 세상과 맞서는 엄마 미라 역을 맡았다. 그는 이번 작품을 통해 기존의 청순하고 우아한 멜로퀸 이미지를 벗고, 아이를 위해서라면 물불 가리지 않는 강인한 모성애와 세상을 향해 목소리를 높이는 당찬 면모를 선보일 예정이다. 화려함을 덜어낸 최지우의 진정성 있는 열연이 관객들에게 깊은 울림을 전할 것으로 기대를 모은다.
최근 여러 예능 프로그램을 통해 대중과 친근하게 소통하며 '국민 언니'로 자리 잡은 최지우는 육아에 대한 솔직한 고백과 인간적인 매력으로 시청자들의 공감을 얻은 바 있다. '슈가'는 이러한 인간 최지우의 진정성을 스크린으로 확장한 작품으로, 실제 엄마이기도 한 그는 1형 당뇨 환우 가족들이 겪는 현실적 고통과 아이를 지키려는 절박함에 깊이 공감하며 출연을 결정한 것으로 전해졌다.
연출을 맡은 최신춘 감독은 "최지우가 보여줄 에너지는 상상 이상이다. 우아함 뒤에 숨겨진 강단과 뜨거운 모성애가 미라라는 캐릭터와 완벽히 일치했다"며 "그녀의 연기 인생에서 가장 놀랍고 따뜻한 챕터가 될 것"이라고 기대감을 전했다.
'슈가'는 1형 당뇨 판정을 받은 어린 아들을 위해 법과 규제의 장벽을 넘어 직접 의료기기를 만들어낸 엄마의 뜨거운 사랑과 성장을 담은 작품이다. 최지우가 출연하고 '환상속의 그대' 조감독 출신인 최신춘 감독의 첫 상업 영화 데뷔작이다. 오는 2026년 1월 개봉 예정.