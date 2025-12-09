적수 없는 '주토피아2' 13일 만에 400만 점령..올해 가장 빠른 흥…

적수 없는 '주토피아2' 13일 만에 400만 점령..올해 가장 빠른 흥행 돌파

기사입력 2025-12-09 11:54


[스포츠조선 조지영 기자] 애니메이션 '주토피아 2'(재러드 부시·바이론 하워드 감독)가 개봉 13일 만에 400만 관객을 돌파했다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '주토피아 2'는 개봉 13일째인 지난 8일 9만6931명을 동원, 누적 관객수 402만8361명을 기록했다.

올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 400만 관객을 돌파한 '주토피아 2'는 2025년 최고 흥행작인 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'보다 무려 5일 빠른 기록이자 879만 관객을 동원한 흥행작 '인사이드 아웃 2'와 유사한 속도를 보이며 그 의의를 더하고 있다.

또한 '주토피아 2'는 실관람객들의 뜨거운 호평이 이어지며 CGV 골든 에그지수 99%를 기록, 동시기 개봉작 중 가장 높은 수치를 보이고 있다.

이처럼 매 순간 신기록을 경신하며 올겨울 극장가를 완벽 점령한 '주토피아 2'가 앞으로 어떤 새로운 기록을 써 내려갈지 관심이 집중되고 있다.

2016년 개봉한 '주토피아'(바이론 하워드·리치 무어 감독) 이후 9년 만에 돌아온 후속편 '주토피아 2'는 다시 돌아온 주토피아 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처를 그린 작품이다. 지니퍼 굿윈, 제이슨 베이트먼, 키 호이 콴 등이 목소리 연기에 나섰고 재러드 부시·바이론 하워드 감독이 연출을 맡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

