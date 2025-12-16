22기 옥순 "♥경수에 프러포즈 못 받고 결혼...명품 목걸이 사준다고"

기사입력 2025-12-16


[스포츠조선 정유나 기자] '나는솔로' 22기 옥순이 경수에게 선물 받을 첫 고가 목걸이를 고르며 고민하는 모습을 공개해 시선을 끌었다.

22기 옥순은 "제가 프러포즈를 받지 못하고 결혼했다. 프러포즈는 내가 먼저 했었다. 그래서 남편이 프러포즈 겸 결혼기념 겸 크리스마스를 맞아 목걸이를 사준겠다고 한다"고 밝혔다.

이어 "마지막일지도 모른다는 오빠의 말에 고민이 많다. 첫 비싼 목걸이라 정말 못 고르겠어요. 목걸이 많이 아시는 분들 도와주세요!"라며 영상을 공개했다.


공개된 영상 속 옥순은 다양한 명품 브랜드의 목걸이 앞에서 진지하게 고민하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전했다. 지난 5월 혼인신고를 해 법적 부부가 됐으며, 11월에는 결혼식도 올렸다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 두 사람은 네가족으로 가정을 꾸리게 됐다.

