[공식]이이경, '유재석이 윗선이냐' 저격 의혹에 입장 발표…"통화했었다…

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경의 소속사 상영이엔티가 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 하차와 관련해 불거진 유재석 저격, 패싱 의혹을 전면 부인했다.
이어 "하차 통보 당일 이이경은 유재석과 통화하며 안타까운 마음을 나눴고, 해당 통화는 '나중에 만나서 이야기하자'는 응원의 말로 마무리됐다"며 "이후 이이경이 유재석을 언급하거나 저격한 사실 역시 단 한 차례도 없다"고 밝혔다.
그러나 16일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'를 통해 이이경의 '놀면 뭐하니?' 하차 과정과 제작진과의 갈등 가능성이 언급되며 논란이 재점화됐다. 영상에서 이진호는 이이경의 사생활 의혹 폭로 이후 '놀면 뭐하니?' 하차까지 이어진 과정을 시간 순으로 설명하며, 제작진과 이이경 측 사이에 진통이 있었다고 주장했다.
특히 하차 결정의 주체를 두고 양측 간 입장 차가 있었다고 전해, 눈길을 끌었다. 이진호에 따르면, 제작진이 "이 결정은 제작진이 아닌 윗선에서 내려온 것"이라고 설명했고, 이에 대해 이이경 측이 "그 윗선이 누구냐, 유재석의 뜻이냐"고 수차례 물었으나 명확한 답변을 듣지 못했다는 것이다. 다만 이진호는 "유재석이 실제로 개입했는지는 확인할 수 없고, 개입하지 않았을 가능성도 충분히 있다"며 단정은 피했다.
다음은 이이경 소속사 입장 전문.
안녕하세요, 상영이엔티입니다.
당사 소속 배우 이이경의 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 하차와 관련하여 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도 및 루머가 확산되어 정정하고자 입장 전달드립니다.
당사는 '놀면 뭐하니?' 제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았으며, 당시 제작진은 "위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것"이라는 내용을 전달했습니다. 이에 당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힙니다.
하차 통보 당일 이이경씨는 유재석씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴으며, 통화는 "나중에 만나서 이야기하자"라는 응원의 대화를 끝으로 마무리되었습니다.
이후 이이경씨는 유재석씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없습니다.
위 내용 외에 사실 관계가 확인되지 않은 추측성 보도나 루머 유포를 자제해 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com