[공식]이이경, '유재석이 윗선이냐' 저격 의혹에 입장 발표…"통화했었다"(전문)

기사입력 2025-12-16 18:47


[공식]이이경, '유재석이 윗선이냐' 저격 의혹에 입장 발표…"통화했었다…
이이경(왼쪽), 유재석. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이이경의 소속사 상영이엔티가 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 하차와 관련해 불거진 유재석 저격, 패싱 의혹을 전면 부인했다.

상영이엔티는 16일 공식 입장을 통해 "이이경 배우의 '놀면 뭐하니?' 하차와 관련해 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도 및 루머가 확산되고 있다"며 "사실 관계를 바로잡고자 한다"고 밝혔다.

소속사는 "'놀면 뭐하니?' 제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았으며, 당시 제작진은 '위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것'이라는 입장을 전달했다"며 "이에 당사는 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실은 전혀 없다"고 강조했다.

이어 "하차 통보 당일 이이경은 유재석과 통화하며 안타까운 마음을 나눴고, 해당 통화는 '나중에 만나서 이야기하자'는 응원의 말로 마무리됐다"며 "이후 이이경이 유재석을 언급하거나 저격한 사실 역시 단 한 차례도 없다"고 밝혔다.

앞서 이이경은 독일인 여성 A씨의 사생활 폭로 이후 '놀면 뭐하니?'에서 하차했다. 이후 지난 6일 대만 가오슝에서 열린 '아시아 아티스트 어워즈 2025'에서 AAA 베스트 초이스상을 수상하며 "하하 형, 주우재 형 보고 싶다"고 소감을 밝혔으나, '놀면 뭐하니?' 핵심 인물인 유재석의 이름을 언급하지 않으면서 '의도적 패싱 아니냐'는 의혹이 제기됐다.

이에 대해 당시 소속사는 "유재석을 저격한 것이 아니다. 그럴 이유가 없다"며 "수상 소감을 있는 그대로 받아들여 달라"고 해명한 바 있다.

그러나 16일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'를 통해 이이경의 '놀면 뭐하니?' 하차 과정과 제작진과의 갈등 가능성이 언급되며 논란이 재점화됐다. 영상에서 이진호는 이이경의 사생활 의혹 폭로 이후 '놀면 뭐하니?' 하차까지 이어진 과정을 시간 순으로 설명하며, 제작진과 이이경 측 사이에 진통이 있었다고 주장했다.

특히 하차 결정의 주체를 두고 양측 간 입장 차가 있었다고 전해, 눈길을 끌었다. 이진호에 따르면, 제작진이 "이 결정은 제작진이 아닌 윗선에서 내려온 것"이라고 설명했고, 이에 대해 이이경 측이 "그 윗선이 누구냐, 유재석의 뜻이냐"고 수차례 물었으나 명확한 답변을 듣지 못했다는 것이다. 다만 이진호는 "유재석이 실제로 개입했는지는 확인할 수 없고, 개입하지 않았을 가능성도 충분히 있다"며 단정은 피했다.


다음은 이이경 소속사 입장 전문.

안녕하세요, 상영이엔티입니다.

당사 소속 배우 이이경의 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 하차와 관련하여 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도 및 루머가 확산되어 정정하고자 입장 전달드립니다.

당사는 '놀면 뭐하니?' 제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았으며, 당시 제작진은 "위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것"이라는 내용을 전달했습니다. 이에 당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힙니다.

하차 통보 당일 이이경씨는 유재석씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴으며, 통화는 "나중에 만나서 이야기하자"라는 응원의 대화를 끝으로 마무리되었습니다.

이후 이이경씨는 유재석씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없습니다.

위 내용 외에 사실 관계가 확인되지 않은 추측성 보도나 루머 유포를 자제해 주실 것을 부탁드립니다.

감사합니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 윗선이냐" 이이경, 시상식 저격 이유 공개…'놀뭐' 하차 갈등 전말

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

윤정수♥원진서, 초호화 하객 라인업…화려한 결혼식 현장 "시상식 수준" ('조선의')

4.

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지” 재조명

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

2.

든든한 120억 보험. 서른 넘은 나이. 확실한 조건 찾는 송성문도 마감시한까지 가나

3.

'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

4.

[오피셜]사실상 종신 계약 맺었던 '지한파' 감독, 단 9개월만에 전격 경질...'홍명보호 핵심' 오현규 입지에 변화?

5.

'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으로 경질 모면. 하지만 여전히 위기다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.