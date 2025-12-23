[인터뷰①] '오세이사' 신시아 "♥추영우와 키스신? 자연스러운 분위기 속에서"

기사입력 2025-12-23 12:00


[인터뷰①] '오세이사' 신시아 "♥추영우와 키스신? 자연스러운 분위기 …
사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신시아가 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'를 통해 추영우와 첫 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

신시아는 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "추영우 씨와 키스신을 거의 마지막 촬영쯤 찍어서 자연스러운 분위기 속에서 촬영을 마칠 수 있었다"고 했다.

24일 개봉하는 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사')는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로다. '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'로 제46회 청룡영화상 신인감독상을 수상한 김혜영 감독이 메가폰을 잡았다. 신시아는 극 중 매일 기억을 잃지만 사랑 앞엔 직진하는 여자 한서윤 역을 맡았다.

신시아는 '오세이사'를 통해 추영우와 첫사랑 로맨스 호흡을 맞췄다. 그는 "추영우 씨는 연기적으로 많은 걸 보여주는 배우이지 않나. 저보다 작품도 훨씬 더 많이 했다"며 "추영우 씨와 함께 하게 됐다는 소식을 들었을 때 연기 호흡을 맞추면서 서로 자극도 받고, 좋은 시너지도 낼 수 있을 것 같았다. 또 촬영하면서 저희가 직접 낸 아이디어를 통해 완성된 장면들이 많았어서, 재밌게 촬영했다"고 밝혔다.

이어 키스신 촬영 비하인드에 대해서도 "감독님이 섬세하게 디렉션을 잘해주셨고, 저 역시 집중해서 따라가려고 노력했다"며 "사실 키스신도 거의 촬영 마지막쯤 찍어서 이미 감정선이 많이 쌓인 상태였다. 저희가 겪어온 시간이 켜켜이 쌓여서 더 자연스러운 분위기 속에서 촬영을 마칠 수 있었다"고 말했다.

또 재원을 연기한 추영우에 대해선 "저랑 유머 코드가 잘 맞았다. 편하게 데이트 신을 촬영하면서 중간중간 빵 터진 장면들도 많았다"며 "영우 씨도 재원이처럼 일부러 노력하지 않아도, 귀여워 보이는 부분이 있어서 캐릭터적으로도 잘 맞았던 것 같다. 촬영하면서는 제가 의지를 많이 했는데, 중간중간에 비타민을 챙겨주고 먹을 것도 많이 챙겨줬다"고 고마움을 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

4.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

5.

류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

4.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

5.

류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

스포츠 많이본뉴스
1.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

2.

KIA 영입 제의 거절하고 요미우리로, ML 47홈런 타자는 오카모토 빈자리 채울 수 있나, 데뷔 직후 5경기 연속 홈런으로 주목[민창기의 일본야구]

3.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

4.

'박해민표' 수비 장착…"목표 의식 생겼다" 강백호-페라자 가세, '돌멩이' 시즌 4, 더 무서워진다 [인터뷰]

5.

[현장 일문일답]'SD 입단' 송성문 "계속 관심 보여주셨던 팀…도전 지지해준 키움에도 감사"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.