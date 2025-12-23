[인터뷰③] '오세이사' 신시아 "태어나서 처음 본 유재석 선배, 정말 …

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신시아가 '국민 MC' 유재석을 향한 깊은 팬심을 고백했다.
신시아는 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "최근에 '틈만 나면,'을 촬영하면서 유재석 선배를 태어나서 처음 봤다"며 "정말 꿈만 같았다"라고 했다.
24일 개봉하는 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사')는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로다. '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'로 제46회 청룡영화상 신인감독상을 수상한 김혜영 감독이 메가폰을 잡았다. 신시아는 극 중 매일 기억을 잃지만 사랑 앞엔 직진하는 여자 한서윤 역을 맡았다.
신시아는 '오세이사' 개봉을 앞두고, 가까운 친구들과 동료들의 많은 응원을 받았다. 그는 "저의 20년 지기 베스트프렌드가 있는데, 영화를 보고 눈물 셀카를 보내줬다"며 "다른 분들도 20대 청춘을 기록을 할 수 있는 영화를 찍은 걸 축하한다고 카톡을 보내주셨다"고 감사함을 전했다.
이어 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 호흡을 맞췄던 배우들로부터 응원을 받았다고도 전했다. 신시아는 "시사회에는 (한)예지와 감독님이 오셨고, 다른 배우들은 촬영하고 있어서 못 왔다. 다들 '개봉하면 꼭 영화관에서 관람하겠다'고 응원 메시지를 보내줬다"고 말했다.
또한 신시아는 영화 홍보차 SBS 예능 '틈만 나면,'에 출연해 시청자들의 기대감을 더했다. 그는 "제가 좀 친해져야 웃긴 스타일이어서, '틈만 나면,'을 촬영하면서도 낯을 많이 가렸다. 태어나서 유재석 선배를 처음 봤는데, 정말 설레면서 떨렸고 꿈만 같았다. 다음에 또 좋은 기회가 온다면, 예능 프로그램에 출연해 보고 싶다"고 만족감을 표했다.