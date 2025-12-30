오상욱♥하루카 토요다, 열애설 맞았나..'크리스마스 럽스타' 포착

[스포츠조선 조윤선 기자] 펜싱 국가대표 오상욱과 한일 혼혈 모델 하루카 토요다의 '럽스타그램'이 포착되며 열애설이 재점화됐다.
오상욱은 지난 22일 "크리스마스 따뜻하게 보내세요"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 그는 아늑한 분위기의 카페에 앉아 따뜻한 음료를 마시며 여유로운 시간을 보내고 있다. 카메라를 응시한 채 옅은 미소를 짓고 있는 모습이 눈길을 끈다.
이후 하루카 토요다는 28일 "제주 christmas"라는 글과 함께 제주도에서 찍은 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진에는 앞서 오상욱이 올린 사진 속 카페와 동일한 장소에서 포즈를 취한 하루카 토요다의 모습이 담겼다. 짙은 갈색 소파에 앉은 두 사람은 서로를 촬영해 준 듯한 구도를 연출해 눈길을 모았다.
특히 하루카 토요다가 올린 사진 중에는 오상욱의 사인이 적힌 종이가 포착돼 관심을 끌었다. 또 다른 사진에는 반지를 착용한 남성의 손이 담겼는데, 이를 두고 오상욱의 손이 아니냐는 추측이 이어지고 있다. 여기에 연인 분위기가 물씬 풍기는 그림자 사진까지 공개되며 열애설에 더욱 무게가 실리고 있다.
한편 오상욱은 지난해 9월 4세 연하의 하루카 토요다와 열애설에 휩싸인 바 있다. 두 사람은 서로의 SNS 계정을 맞팔하고, 게시물에 '좋아요'를 누르거나 댓글을 주고받아 관심을 모았다. 또 오상욱의 가족과 하루카 토요다가 '맞팔' 관계라는 사실이 알려지기도 했으나, 양측은 별다른 입장을 밝히지 않았다.
이후 오상욱은 지난 11월 한 방송에 출연해 "가정적인 걸 좋아해서 결혼해서도 금메달 신랑감이 되고 싶다"며 결혼에 대한 로망을 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 같은 방송에 출연한 조우종은 "혹시 국제 결혼을 말하는 거냐"고 물었고, 오상욱은 헛기침하며 당황한 모습을 보이기도 했다. 또한 이상형에 대해서는 "키가 컸으면 좋겠다"고 밝혀 키 176cm의 하루카 토요다를 연상케 했다는 반응도 나왔다.