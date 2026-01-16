수집형 RPG '어비스디아', 캐릭터 프로모션 영상 공개

기사입력 2026-01-16 15:46


수집형 RPG '어비스디아', 캐릭터 프로모션 영상 공개



NHN은 수집형 RPG '어비스디아(Abyssdia)'에서 캐릭터의 서사와 매력을 보여주는 캐릭터 프로모션 영상(캐릭터 PV)을 공개했다고 16일 밝혔다.

올 1분기 중 출시를 앞두고 있는 '어비스디아'는 오염된 세계를 정화하는 특별한 능력을 가진 존재 '조율사'에 대한 스토리를 담은 수집형 RPG다. 출시에 앞서 이용자들이 게임의 세계관과 주요 캐릭터에 대해 알아갈 수 있도록 다양한 콘텐츠를 공식 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개중이다.

우선 '어비스디아' 공식 X 및 유튜브를 통해 선보이고 있는 캐릭터 PV는 '어비스디아' 캐릭터의 배경과 특징을 보다 쉽게 이해하고 즐길 수 있도록 제작된 영상이다. 각 캐릭터가 직접 나레이션과 함께 주요 전투 장면을 포함한 다양한 게임 속 장면을 보여준다.

이번에 공개된 캐릭터 '이리나'는 베라니아 왕국의 기사단인 블루문의 기사단장으로 활동하는 캐릭터다. 영상을 통해 지략가인 이리나의 카리스마, 화려한 스킬과 전투 장면을 확인할 수 있으며, 연애 소설 오타쿠라는 반전 매력도 알아갈 수 있다. 이리나를 비롯해 칼리아세린, 엘피나의 캐릭터 PV도 함께 시청할 수 있으며, 다른 캐릭터 PV도 순차적으로 공개할 예정이다.

공식 라운지에서는 4컷 만화, 캐릭터 스카우트 파일, 세계관 영상 등을 만나볼 수 있다. 4컷 만화는 각 캐릭터의 개성을 살린 코믹한 연출로 세계관과 인물을 친근하게 소개하며, 캐릭터 스카우트 파일은 이름, 나이, 종족, 특이사항 등 캐릭터의 주요 정보를 구체적으로 담았다. 세계관 영상은 다소 낯설 수 있는 '어비스디아'의 세계를 이용자들이 자연스럽게 이해할 수 있도록 돕는 콘텐츠다.

김상호 NHN 게임사업본부장은 "'어비스디아'는 캐릭터 간의 드라마와 관계를 통해 세계관을 풀어가는 수집형 RPG"라며 "출시 전부터 캐릭터들의 이야기를 단계적으로 공개해 이용자들이 자연스럽게 게임 세계에 몰입할 수 있도록 할 계획"이라고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

