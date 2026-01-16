'흑백2' 정호영, 이 정도면 방송 괴물...홍진경도 당황 "셰프 잖아요" ('옥문아')

기사입력 2026-01-16 16:14


[스포츠조선 정안지 기자 정호영, 권성준 셰프가 '흑백요리사' 비하인드를 공개했다.

KBS측은 16일 "정호영X권성준 '흑백요리사' 비하인드 대방출"이라며 '옥탑방의 문제아들' 예고편을 공개했다.

이날 '흑백요리사' 시즌1 우승자 권성준은 우승 이유에 대해 "어떤 미션이 나올지 예상했다. 특히 심사 위원 안성재 셰프님은 어떤 가정 환경을 가졌고, 어떤 환경에서 자랐나"라면서 우승을 위해 심사 위원 뒷조사까지 했던 비하인드를 밝혀 놀라움을 자아냈다.

또한 '흑백요리사' 시즌2에 출연한 정호영 셰프는 '출연한다고 해서 놀랐다'는 반응에 "나 요리사야"라며 웃었다.


이어 퍼포먼스 같았던 요리를 선보였던 정호영 셰프는 화제성 1위였던 아귀 해체 쇼를 언급하며 "'이런 메뉴 어떠냐'고 이야기를 하고 있더라"며 팀을 승리로 이끈 비하인드를 공개했다.

그러면서 그는 "다들 아시겠지만 내 분량이 제일 많다. '일단 무조건 떠들자. 이기든가 웃기든가'"라고 하자, 홍진경은 "요리 생각은 하나도 안 하시냐"고 해 웃음을 자아냈다.

이어 정호영 셰프는 "행사 남는 거 있으면 달라"고 하자, 양세찬은 "방송 괴물이다"고 해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.