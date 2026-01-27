박나래 '주사이모'로 난리인데..박명수 "이제 링거 없이는 못 살아"

[스포츠조선 김준석 기자] 박명수가 감기 몸살로 링거를 맞은 근황을 전하며 청취자들에게 건강 관리를 당부했다.

공교롭게도 같은 시기, 동료 방송인 박나래를 둘러싼 '주사이모' 논란이 이어지며 온라인에서는 상반된 반응이 교차하고 있다.

27일 방송된 KBS CoolFM 박명수의 라디오쇼에서는 박명수가 김태진과 함께 '모발모발 퀴즈쇼' 코너를 진행했다.

이날 박명수는 감기 몸살로 인해 다소 잠긴 목소리로 라디오 오프닝을 열며 근황을 전했다.

박명수는 "어제 병원에 가서 링거를 맞았다"며 "이제는 링거 없이는 살 수 없을 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "지난주 날씨가 갑자기 추워졌는데, 3일 연속으로 일을 하다 보니 결국 몸살이 왔다"며 "30대처럼 뛰어다니다가 이 지경이 됐다"고 너스레를 떨었다.

이날 방송에서는 최근 화제가 된 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)' 이야기도 나왔다. 한 청취자가 "남편이 한 시간 넘게 줄 서서 두쫀쿠를 사 왔다. 결혼 20년 차인데 이게 사랑이냐"고 묻자, 박명수는 단호하게 "사랑 맞다"고 답했다.

그는 "어제 김준수 씨가 두쫀쿠를 제작진에게 나눠줬다. 이게 바로 사랑이고 나눔이고 베풂"이라며 "맛있는 게 생기면 혼자 다 먹지 않고 나눠주는 분들은 귀인이다. 그런 사람에게 잘해줘야 한다"고 덧붙였다.


한편 박나래는 지난해 12월 갑질 논란과 불법 의료 시술 의혹 등에 휘말리며 활동을 중단했고, 당시 고정 출연 프로그램에서도 하차했다.

이후 매니저들은 박나래를 상대로 특수상해, 직장 내 괴롭힘, 성희롱, 대리 처방, 명예훼손 등 다수의 고소·고발을 제기한 상태다. 이에 맞서 박나래 측 역시 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 맞고소하며 강경 대응을 이어가고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

