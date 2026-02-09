손예진, 현빈♥ 이어 정우성도 놀란 요리 실력 "매생이굴 떡국 잘 만들어"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 현빈이 아내 배우 손예진의 요리 실력을 자랑했다.
8일 '이영자 TV' 채널에는 '이영자 역대급 설 차림, 현빈의 떡국 레시피와 정성 가득 생선찜'이라는 영상이 공개됐다.
이영자는 "현빈이 맛있는 걸 보냈다. 물건이 아니라 인터뷰"라면서 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서 현빈과 나눈 대화를 공개했다. 당시 이영자는 현빈에게 자신이 신년에 요리할 메뉴를 추천해달라고 부탁하며 "예를 들어 아내가 끓여준 떡국이라든지"라고 물었다. 이에 현빈은 바로 매생이 굴 떡국을 언급했다.
이영자는 "신년에 내가 이걸로 해 먹겠다"라며 고마움을 전했고 현빈은 엄지손가락을 치켜세웠다. 정우성도 손예진 표 음식을 먹은 경험이 있는지 고개를 연신 끄덕여 눈길을 끌었다.
이영자는 자신의 집에서 매생이 굴 떡국을 끓여 먹은 뒤 "예진 씨 고마워요. 현빈 씨가 맛있게 먹었던 매생이 굴 떡국 저도 맛있게 먹고 있다"라며 인사했다.
한편 현빈은 손예진과 2022년 결혼했으며 슬하에 1남을 뒀다. 최근 디즈니+ 드라마 '메이드 인 코리아'에 출연했다.
