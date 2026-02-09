한예슬 겪은 '의료사고 악몽', 이번엔 권민아…"피부 벗겨져 공황 발작"

기사입력 2026-02-09 08:20


[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 피부과 리프팅 시술 이후 얼굴에 2도 화상을 입었다고 주장하며 법적 대응에 나섰다.

과거 의료사고를 공개했던 배우 한예슬 사례까지 다시 언급되며 연예계 의료 이슈가 재점화되는 분위기다.

권민아는 8일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 최근 겪은 일을 털어놨다. 그는 "일정을 앞두고 더 나은 모습으로 서고 싶어 슈링크 리프팅 600샷을 받았다"고 밝혔다.

하지만 시술 직후 상황은 예상과 달랐다고 전했다. 권민아는 "눈을 떴을 때 살이 찢어지는 듯한 통증이 느껴졌고, 피부가 화상을 입은 채 뜯겨 올라가 있었다"며 "진물과 물집이 생긴 상태였다"고 주장했다.

그는 병원 측 설명에 대해서도 의문을 제기했다. "시술 중 문제는 없었다는 말을 들었고 팁 불량 가능성을 언급받았지만 정확한 원인은 듣지 못했다"고 밝혔다.

이어 "수면 동의서나 시술 동의서, 부작용 안내를 받지 못했다"고 덧붙이며 절차적 문제를 주장했다.

현재 진단명은 심재성 2도 화상으로 알려졌다. 얼굴 부위인 만큼 흉터와 회복 경과에 대한 불안이 크다고 호소했다.


권민아는 "치료 경과를 예측할 수 없어 절망적"이라며 "일정 취소로 인한 금전적 피해도 상당하다"고 전했다. 또 "공황 발작 증상까지 겪고 있다"며 정신적 충격 역시 크다고 밝혔다.


양측은 이견을 좁히지 못했고 결국 소송으로 이어진 상태다.

이 소식이 알려지면서 배우 한예슬의 과거 의료사고 사례도 다시 주목받고 있다.

한예슬은 지방종 제거 수술 이후 흉터가 남는 피해를 공개한 바 있으며, 당시 병원 측이 과실을 인정하고 사과했다. 이후 화상 전문 병원 치료를 병행하며 회복 과정을 전했다.

잇따른 연예계 의료 이슈에 누리꾼들은 "얼마나 놀랐을까", "얼굴이라 더 무서울 것 같다", "치료에 집중하길 바란다" 등 응원의 메시지를 보내고 있다.

일각에서는 시술 전 고지 절차와 안전 관리에 대한 점검 필요성을 언급하는 목소리도 나오고 있다.

권민아가 상처를 회복하고 다시 활동을 이어갈 수 있을지 관심이 모이고 있다.

