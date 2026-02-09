[공식] 'IM HERO - THE STADIUM 2' 확정..임영웅, 전국투어 피날레서 깜짝 발표

|
[스포츠조선 문지연 기자] 가수 임영웅이 'IM HERO'를 마무리하고, 'IM HERO - THE STADIUM 2'(아임 히어로 - 더 스타디움 2)로 돌아온다.
'London Boy'와 '들꽃이 될게요', '그댈 위한 멜로디' 등 각각의 노래에 어울리는 다양한 무대 연출과 장치 등은 공연의 또 다른 묘미로, 보고 듣는 즐거움까지 더했다.
"건행"이라며 시그니처 인사로 무대를 마친 임영웅은 영웅시대의 끝없는 박수갈채와 떼창 속 다시 등장했고 "(영웅시대) 덕분에 행복했고, 너무 감사하다. 늘 이 자리에서 변함없이 여러분을 위해 노래하겠다. 언제든 쉬어가셔라"라며 앙코르 무대로 마지막까지 영웅시대 안에서 빛났다.
부산이 이번 전국투어의 마지막 지역이라는 아쉬움도 잠시, 임영웅은 'IM HERO - THE STADIUM 2' 개최 소식을 깜짝 발표했다. 현장에서 깜짝 공개된 티저 영상에 따르면 임영웅의 'IM HERO - THE STADIUM 2'는 오는 9월 중 고양종합운동장에서 개최된다.
팬들의 아쉬움을 단번에 기대감으로 바꾼 임영웅의 이번 스타디움 콘서트는 서울월드컵경기장에서의 스타디움 무대(2024년 5월 25일 ~ 26일) 후 두 번째 스타디움 콘서트라는 점에서 의미가 크다. 대형 스타디움으로 무대를 옮긴 임영웅의 공연 행보에 귀추가 주목되고 있다.
임영웅의 두 번째 스타디움 콘서트에 대한 세부적인 내용은 순차 공개될 예정이며, 어떤 무대와 연출이 펼쳐질지에 대한 대중의 궁금증과 기대감이 더욱 커지고 있다.
인천부터 대구와 서울(KSPO DOME), 광주, 대전, 서울 고척스카이돔 그리고 부산까지 총 24회 차 공연을 펼친 임영웅은 약 252,000명의 영웅시대와 함께 찬란히 빛날 하늘빛 축제를 선보였다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com