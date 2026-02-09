'무단결근 하면서 복무했나' 송민호, 병역법 위반 첫 재판 돌연 연기

기사입력 2026-02-09 10:26


'무단결근 하면서 복무했나' 송민호, 병역법 위반 첫 재판 돌연 연기

[스포츠조선 김준석 기자] 사회복무요원 복무 당시 '부실 복무 의혹'으로 재판에 넘겨진 그룹 위너 송민호의 첫 공판이 한 달가량 연기됐다.

9일 법조계에 따르면 서울서부지법 형사10단독 성준규 판사는 병역법 위반 혐의로 기소된 송민호와 마포주민편익시설 책임자 이모 씨의 첫 공판기일을 오는 4월 21일 오전 10시로 변경했다.

당초 첫 공판은 3월 24일 열릴 예정이었으나, 송민호 측이 지난 5일 공판기일 연기 신청서를 제출했고 재판부가 이를 받아들이면서 일정이 조정됐다.

앞서 서울서부지검은 지난해 12월 30일 송민호와 이 씨를 병역법 위반 혐의로 불구속 기소했다.

송민호는 서울 마포구의 한 시설에서 사회복무요원으로 근무하는 과정에서 정당한 사유 없이 출근을 하지 않거나 주요 업무에서 제외되는 등 근무를 소홀히 했다는 의혹을 받고 있다.

시설 책임자 이 씨는 송민호의 근무 태만 정황을 알고도 관리·감독을 제대로 하지 않은 혐의를 받는다.

특히 이 씨가 마포주민편익시설로 근무지를 옮긴 지 한 달 만에 송민호 역시 같은 시설로 이동한 것으로 알려졌다.

검찰은 휴대전화 포렌식과 GPS 기록 등 객관적 자료를 확보해 보완 수사를 진행했으며, 경찰 송치 내용 외 추가 무단결근 정황도 확인해 함께 기소한 것으로 전해졌다.


공판기일에는 피고인의 출석 의무가 있는 만큼 송민호는 4월 21일 열리는 첫 재판에 출석할 예정이다. 향후 재판에서 혐의 인정 여부와 책임 범위를 둘러싼 공방이 이어질 전망이다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

2.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

3.

김승현父, 구치소 수감→은퇴하더니..인생 마지막 준비 "남은 시간 별로 없어"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

2.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

3.

김승현父, 구치소 수감→은퇴하더니..인생 마지막 준비 "남은 시간 별로 없어"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] '韓 비보' 김민재, 일본 국가대표에 밀렸다...콤파니 입장 발표, 4옵션 가능성 '호펜하임전 논란의 명단 제외'

2.

"은메달 따는 순간, 와이프 생각..." '불굴의 사랑꾼 보더' 김상겸, 끝내 눈물 왈칵..."힘든 시간 함께한 가족의 힘"[밀라노-코르티나 2026]

3.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

4.

"대충격!" 日, 금메달 목에 걸고도 비난 폭발 "지루하다, 지루해"…"내용 아쉬웠다는 뜻" 급히 해명

5.

"죄송합니다, 영문도 모르겠습니다" 한국은 은메달, 일본은 대국민 사과...충격의 부정 실격 사태 발발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.