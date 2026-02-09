김병현, 자영업의 현실 "악재로 음식점 11곳 폐업, 아내는 몰라" ('동상이몽2')
[스포츠조선 이게은기자] 야구선수 김병현이 음식점 창업 후 무려 11개 점포를 폐업했다고 전했다.
9일 SBS 예능 '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 채널에는 '연쇄창업마 김병현, 유명한 햄버거집 폐업하게 된 일화↘ (ft. 아내 최초 공개)'라는 선공개 영상이 게재됐다.
김병현은 "미국에서 선수 생활했던 2004년부터 샌디에이고에서 스시집을 운영했다. 한국에 돌아와서는 스테이크집, 라멘집, 태국음식점, 햄버거 가게 등을 운영했다"라며 그간 숱한 창업 경험을 언급했다.
이어 "지금도 스시집을 운영 중인데, 3호점까지 확장했다가 두 곳은 폐업했다. 스테이크집은 광우병 사태로 폐업했고 라멘집은 일본 불매 운동 여파로 폐업했다. 기아타이거즈 구장 안에 햄버거 집도 오픈했는데, 코로나19로 인한 무관중 경기로 폐업했다"라며 연이은 악재로 겪은 쓰디 쓴 경험을 털어놨다.
김병현은 "그때는 손해가 말도 못하게 컸다. 문 닫은 점포만 11개"라며, 아내의 반응에 대해서는 "아내는 이런 것에 대해 잘 모른다"라고 전해 놀라움을 안겼다.
그때 아내가 깜짝 등장하자 김병현은 흠칫 놀랐고, 아내는 "나 빼고 인터뷰 하려고 했지?"라고 말해 김병현을 더욱 긴장하게 했다.
한편 김병현이 출연하는 '동상이몽2'는 10일 오후 10시 40분 방송된다.
