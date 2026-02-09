김병현, 자영업의 현실 "악재로 음식점 11곳 폐업, 아내는 몰라" ('동상이몽2')

기사입력 2026-02-09 10:20


김병현, 자영업의 현실 "악재로 음식점 11곳 폐업, 아내는 몰라" ('…

[스포츠조선 이게은기자] 야구선수 김병현이 음식점 창업 후 무려 11개 점포를 폐업했다고 전했다.

9일 SBS 예능 '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 채널에는 '연쇄창업마 김병현, 유명한 햄버거집 폐업하게 된 일화↘ (ft. 아내 최초 공개)'라는 선공개 영상이 게재됐다.

김병현은 "미국에서 선수 생활했던 2004년부터 샌디에이고에서 스시집을 운영했다. 한국에 돌아와서는 스테이크집, 라멘집, 태국음식점, 햄버거 가게 등을 운영했다"라며 그간 숱한 창업 경험을 언급했다.

이어 "지금도 스시집을 운영 중인데, 3호점까지 확장했다가 두 곳은 폐업했다. 스테이크집은 광우병 사태로 폐업했고 라멘집은 일본 불매 운동 여파로 폐업했다. 기아타이거즈 구장 안에 햄버거 집도 오픈했는데, 코로나19로 인한 무관중 경기로 폐업했다"라며 연이은 악재로 겪은 쓰디 쓴 경험을 털어놨다.


김병현, 자영업의 현실 "악재로 음식점 11곳 폐업, 아내는 몰라" ('…
김병현은 "그때는 손해가 말도 못하게 컸다. 문 닫은 점포만 11개"라며, 아내의 반응에 대해서는 "아내는 이런 것에 대해 잘 모른다"라고 전해 놀라움을 안겼다.

그때 아내가 깜짝 등장하자 김병현은 흠칫 놀랐고, 아내는 "나 빼고 인터뷰 하려고 했지?"라고 말해 김병현을 더욱 긴장하게 했다.

한편 김병현이 출연하는 '동상이몽2'는 10일 오후 10시 40분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

2.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

3.

김승현父, 구치소 수감→은퇴하더니..인생 마지막 준비 "남은 시간 별로 없어"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

2.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

3.

김승현父, 구치소 수감→은퇴하더니..인생 마지막 준비 "남은 시간 별로 없어"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] '韓 비보' 김민재, 일본 국가대표에 밀렸다...콤파니 입장 발표, 4옵션 가능성 '호펜하임전 논란의 명단 제외'

2.

"은메달 따는 순간, 와이프 생각..." '불굴의 사랑꾼 보더' 김상겸, 끝내 눈물 왈칵..."힘든 시간 함께한 가족의 힘"[밀라노-코르티나 2026]

3.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

4.

"대충격!" 日, 금메달 목에 걸고도 비난 폭발 "지루하다, 지루해"…"내용 아쉬웠다는 뜻" 급히 해명

5.

"죄송합니다, 영문도 모르겠습니다" 한국은 은메달, 일본은 대국민 사과...충격의 부정 실격 사태 발발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.