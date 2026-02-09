"피 한방울 안섞였지만" 진태현, '마라토너 입양 딸' 제주 전훈까지 챙겼다
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진태현이 입양 딸을 향한 따뜻한 애정을 드러냈다.
9일 진태현은 SNS를 통해 "제주에 경기도청 육상부 소속으로 달리기를 하는 딸이 전지훈련을 내려와 있어 옆에서 먹이고 챙길 수 있어 감사하다"고 근황을 전했다.
그는 "비록 혈연으로 맺어진 부모는 아니지만 저희를 너무 자랑스러워해 주고 좋아해 줘서 감사할 뿐"이라며 입양 딸을 향한 진심을 고백했다.
이어 "올해 마라톤 대회에서 1초라도 종전 기록을 앞당겨 운동선수로서 큰 기쁨을 느꼈으면 좋겠다"고 응원의 메시지를 보냈다.
진태현은 "운동선수는 운동만 열심히 하면 되는 세상이 아니라 참 힘들다"면서도 "우리 지혜가 다른 것에 한눈팔지 말고 근본과 본질이 가장 중요한 가치라는 것을 아는 어른으로 성장하길 기도한다"고 밝혔다.
또 "앞으로도 지혜의 빈자리들을 채워주며 맛있는 걸 나눠 먹는 식구가 되겠다"며 가족으로서의 책임과 사랑을 강조했다.
끝으로 그는 "엄빠는 먼저 육지 간다. 잘 마무리하고 보자"며 애정 어린 인사를 남겼다.
한편 진태현·박시은 부부는 2015년 결혼했으며, 현재 세 딸을 입양해 함께 돌보고 있다.
두 사람은 지난 1일 "2세에 대한 꿈과 희망을 멈추기로 했다"며 유산한 친자녀를 언급하며 마음을 전한 바 있다.
진태현은 "내려놓고 포기할 줄 알아야 새로운 시작을 할 수 있다. 친자녀는 아니지만, 아빠·엄마라고 불러주는 우리 딸들과 늘 함께하며 멋지게 살겠다"고 밝혔다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.