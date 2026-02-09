'나경은♥' 유재석, 딸 선물만 챙기는 '딸 바보'.."나은이가 좋아할 거 같아"

기사입력 2026-02-09 10:48


'나경은♥' 유재석, 딸 선물만 챙기는 '딸 바보'.."나은이가 좋아할 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 여행 중에도 '딸 바보' 면모를 드러냈다.

7일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 'I'm possible...★ 끝이 없는 위기와 럭키의 풍크루즈 4인방｜풍향고2 EP.3 오스트리아 빈'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 유재석과 지석진, 이성민, 양세찬은 헝가리로 떠나기 전 벨베데레 궁전을 찾았다. 유재석과 이성민은 지석진과 양세찬이 궁전 티켓을 구매하러 간 사이 기념품 가게에 들렀다.

구스타프 클림트 작품의 기념품들을 구경하던 유재석은 "옛날에 '무한도전'에서 사진을 따라 한 적이 있다"며 추억을 회상했다. 이성민은 "우리 기념품도 살 시간이 있어야 할 것 같다"고 말했고, 유재석은 "지금 사야 될 것 같다"며 빠르게 구경했다.


'나경은♥' 유재석, 딸 선물만 챙기는 '딸 바보'.."나은이가 좋아할 …
지석진과 양세찬은 오전 티켓이 매진 됐다는 말에 아쉬움을 감추지 못했고, 이 소식을 접한 유재석도 "여기까지 왔는데 아쉽다"고 말했다. 이때 제작진은 인서트 팀의 티켓을 '풍향고' 멤버들에게 건넸고, 유재석은 "여기까지 왔는데 못 볼까 봐 아쉬웠는데 다행이다"라며 기뻐했다.

궁전에 입장하기 전 멤버들은 기념품을 구경했고, 유재석은 "나은이 학교 다니는데 연필 몇 개 사 가면 좋아할 거 같다"며 '딸 바보' 면모를 드러냈다. 이어 유재석은 딸 나은이에게 줄 수첩과 연필을 구입했고, 이성민은 아내에게 선물할 우의와 모자를 샀다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

2.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

3.

김승현父, 구치소 수감→은퇴하더니..인생 마지막 준비 "남은 시간 별로 없어"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

2.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

3.

김승현父, 구치소 수감→은퇴하더니..인생 마지막 준비 "남은 시간 별로 없어"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] '韓 비보' 김민재, 일본 국가대표에 밀렸다...콤파니 입장 발표, 4옵션 가능성 '호펜하임전 논란의 명단 제외'

2.

"은메달 따는 순간, 와이프 생각..." '불굴의 사랑꾼 보더' 김상겸, 끝내 눈물 왈칵..."힘든 시간 함께한 가족의 힘"[밀라노-코르티나 2026]

3.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

4.

"대충격!" 日, 금메달 목에 걸고도 비난 폭발 "지루하다, 지루해"…"내용 아쉬웠다는 뜻" 급히 해명

5.

"죄송합니다, 영문도 모르겠습니다" 한국은 은메달, 일본은 대국민 사과...충격의 부정 실격 사태 발발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.