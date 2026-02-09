'나경은♥' 유재석, 딸 선물만 챙기는 '딸 바보'.."나은이가 좋아할 거 같아"
[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 여행 중에도 '딸 바보' 면모를 드러냈다.
7일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 'I'm possible...★ 끝이 없는 위기와 럭키의 풍크루즈 4인방｜풍향고2 EP.3 오스트리아 빈'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 유재석과 지석진, 이성민, 양세찬은 헝가리로 떠나기 전 벨베데레 궁전을 찾았다. 유재석과 이성민은 지석진과 양세찬이 궁전 티켓을 구매하러 간 사이 기념품 가게에 들렀다.
구스타프 클림트 작품의 기념품들을 구경하던 유재석은 "옛날에 '무한도전'에서 사진을 따라 한 적이 있다"며 추억을 회상했다. 이성민은 "우리 기념품도 살 시간이 있어야 할 것 같다"고 말했고, 유재석은 "지금 사야 될 것 같다"며 빠르게 구경했다.
지석진과 양세찬은 오전 티켓이 매진 됐다는 말에 아쉬움을 감추지 못했고, 이 소식을 접한 유재석도 "여기까지 왔는데 아쉽다"고 말했다. 이때 제작진은 인서트 팀의 티켓을 '풍향고' 멤버들에게 건넸고, 유재석은 "여기까지 왔는데 못 볼까 봐 아쉬웠는데 다행이다"라며 기뻐했다.
궁전에 입장하기 전 멤버들은 기념품을 구경했고, 유재석은 "나은이 학교 다니는데 연필 몇 개 사 가면 좋아할 거 같다"며 '딸 바보' 면모를 드러냈다. 이어 유재석은 딸 나은이에게 줄 수첩과 연필을 구입했고, 이성민은 아내에게 선물할 우의와 모자를 샀다.
