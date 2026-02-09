'휴민트' 조인성·박정민→신세경, 부산·대구 관객 만났다…특급 팬서비스까지

기사입력 2026-02-09 10:53


[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '휴민트'가 부산&대구 무대인사를 성황리 마쳤다.

'휴민트'가 지난 7일과 8일 양일간 부산&대구 관객들을 미리 만나 개봉 전 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 이번 무대인사는 조인성을 필두로 박정민, 박해준, 신세경, 정유진, 이신기 그리고 류승완 감독이 참석해 현장의 열기를 더했다. '휴민트'의 주역들이 참여한 첫 무대인사인 만큼 전석 매진을 기록하며 폭발적인 기대감을 입증했다. 배우들과 류승완 감독은 관객들의 열띤 환호에 눈을 맞추고 소통하는 진심 어린 팬 서비스를 선보였으며, 현장의 열기는 온라인을 통해 확산되어 화제를 모으고 있다.


부산&대구 무대인사를 통해 영화를 먼저 만난 이들은 '휴민트'만의 밀도 높은 액션과 인물 간의 긴장감 넘치는 스토리에 높은 만족감을 드러냈다. 상영 종료 후 이어진 박수와 응원은 극장에서 완성되는 '휴민트'의 진가를 확인케 했다.

한편 '휴민트'(감독 류승완)는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연한다. 11일 개봉.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



