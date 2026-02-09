'슛돌이' 지승준, 21년 만에 배우로 방송 복귀...'오인간' 신스틸러 '제대로 컸네'
[스포츠조선 김준석 기자] '슛돌이'로 얼굴을 알리며 '꼬마 얼짱'으로 화제를 모았던 지승준이 배우로서 존재감을 드러내고 있다.
지승준은 SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'(이하 '오인간')에서 정배 역을 맡아 안정적인 연기력과 자연스러운 캐릭터 소화력으로 시청자들에게 눈도장을 찍고 있다.
극 중 정배는 상황을 객관적으로 바라보며 인물 간 균형을 잡아주는 인물이다.
감정에 치우치기보다는 현실적인 판단과 생활감 있는 시선으로 관계의 흐름을 이어가며 극의 밀도를 높이고 있다.
지승준은 과장되지 않은 톤과 절제된 리액션으로 정배를 설득력 있게 그려낸다.
특히 강시열을 향해 솔직하게 다가가면서도 인간적인 걱정과 정서를 드러내는 장면들은 극의 현실감을 더욱 탄탄하게 만들고 있다.
아역 시절 '꼬마 얼짱'으로 주목받았던 지승준은 이번 작품을 통해 한층 성숙해진 모습으로 배우로서의 가능성을 입증하고 있다.
장면마다 자연스럽게 녹아드는 연기로 향후 전개 속 정배의 역할에도 기대가 모인다.
한편 지승준은 지난 2005년 방송된 KBS '날아라 슛돌이'의 1기 골키퍼 출신으로 시청자들에게 많은 사랑은 받은 바 있다.
