'개성 출신' 전원주, 북한서 처형 당할뻔 했다 "母가 인삼지주면 혁명 반동군자"(전원주인공)

기사입력 2026-02-10 20:36


'개성 출신' 전원주, 북한서 처형 당할뻔 했다 "母가 인삼지주면 혁명 …

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전원주가 고향인 이북 개성에서의 생활을 회상했다.

10일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '북한 단체 성형 시술의 진실'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 전원주는 탈북민 한송이 씨와 만나 다양한 이야기를 나눴다.

전원주는 "내 고향이 개성이다. 나는 1·4후퇴 때 넘어왔다"며 한송이 씨와 인사를 나눴다. 한송이가 식사를 주문하기 전 "예전 북한에 있을 때 음식이 생각나시냐"고 묻자, 전원주는 "육회비빔밥이 생각난다. 소고기 살 중 빨간 살만 잘라서 만들었다"고 답했다.

이에 한송이는 "완전 부자시다. 북한에서 사형당하셨을 거다"라며 놀라움을 표했다. 전원주는 "우리 엄마가 부자였다. 인삼밭을 크게 운영했다. 인삼밭 지주였다"고 설명했고, 한송이는 "선생님이 북한에 계셨으면 아오지 탄광에 끌려가 나오지 못하셨을 것 같다. 탈북하시길 정말 잘하셨다"고 감탄했다.


'개성 출신' 전원주, 북한서 처형 당할뻔 했다 "母가 인삼지주면 혁명 …
이어 전원주는 "한국에 와서 제일 처음 했던 일이 뭐냐"는 질문에 "인삼밭에서 인삼 뿌리 다듬기였다"며 "처음에는 맨손으로 넘어왔기 때문에 몸으로 때워야 했다. 5살 때부터 그 일을 했다"고 회상했다.

또한 전원주는 "북한에서 예쁜 여자들은 무슨 일을 하냐"고 물었고, 한송이는 "기쁨조로 뽑혀간다"고 답했다. 전원주는 "우리는 못 뽑히냐"고 묻자, 한송이는 "우리는 짜리몽땅해서 안 된다. 키가 165cm 이상이어야 하고, 뿌리부터 빨갱이어야 한다. 아무리 예쁘고 키가 커도 부모님이 북한에서 인삼 지주면 혁명 반동 군자로 처단당하는 집안이라 갈 수가 없다"고 설명해 놀라움을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김용건 손자' 이만큼 컸다고? 20개월인데 12살 비주얼 "어쩜 이래"

2.

박정민 "내가 본 연예인 중 가장 예쁜 사람? 신세경, 처음보자 마자 '와 예쁘다' 감탄"

3.

[속보] 백종원, 오늘(10일) 안타까운 모친상 비보..소유진 시모상

4.

유재석x이동욱x이상이x남창희, 또 뭉친다..'핑계고' 설 특집 출격(뜬뜬)

5.

박나래, 12일 강남경찰서 출석..첫 피고인 조사 받는다

연예 많이본뉴스
1.

'김용건 손자' 이만큼 컸다고? 20개월인데 12살 비주얼 "어쩜 이래"

2.

박정민 "내가 본 연예인 중 가장 예쁜 사람? 신세경, 처음보자 마자 '와 예쁘다' 감탄"

3.

[속보] 백종원, 오늘(10일) 안타까운 모친상 비보..소유진 시모상

4.

유재석x이동욱x이상이x남창희, 또 뭉친다..'핑계고' 설 특집 출격(뜬뜬)

5.

박나래, 12일 강남경찰서 출석..첫 피고인 조사 받는다

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

'검은 눈물, 콧물 범벅' 동료 무시하고 전용기 논란에도 금메달 차지한 네덜란드 빙속 최강자 레이르담[밀라노현장]

4.

'대폭발' 일본 억울해 미칠 지경 "제2의 김연아 사태다!"→"빼앗긴 금메달" 선언...피겨 단체전 결과에 분노

5.

"왜 자꾸 이런 일이…" 자네테 오니, 정호영 시즌아웃, 환장하는 부상릴레이, 8연패 고희진 감독의 희망[대전현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.