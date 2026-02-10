공효진, ♥케빈 오와 결혼후 달라진 일상 "중고거래 플랫폼 이용, 물건 싹 정리"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 공효진이 중고 거래 플랫폼을 이용한다고 밝혔다.

10일 유튜브 채널 '당분간 공효진'에는 "공효진이 만났던 던"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상 속에서는 가수 던이 자신의 집으로 공효진을 초대해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 던이 "선배님도 중고거래 쓰세요?"라고 묻자, 공효진은 "당X 말고 번X장터를 이용한다"고 답했다. 이어 "난 물건에 대한 애착이 너무 심하다. 물건마다 스토리가 있어서 정리를 잘 못 했는데, 이고지는 게 너무 답답하더라. 그래서 작년인가 재작년에 싹 정리했다"고 이야기 했다.


던이 "거기서 산 적도 있냐"고 묻자 공효진은 "있다. 얼마 전에는 입는 침낭을 샀다. 패딩인데 올인원 침낭 형태다. 그냥 입는 침낭이라고 검색하면 많이 나온다. 사이즈 골라서 샀다"며 "판매자가 '사이즈 미스예요', '우리집이 그 정도로 춥지 않네요'라고 하더라. 나도 그런 걸 산다"고 전했다.

던 또한 중고 거래 플랫폼 애용자라고 밝혔다. 그는 "중고로 엄청 많이 사고 판다. 제가 실제로 나간다. 그렇게 해서 친구 만든 적도 많다"라고 전했다. 이어 "저는 당X 온도가 굉장히 높다"라고 남다른 자부심을 드러내 웃음을 자아냈다.

한편 공효진은 2022년 10세 연하의 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 이듬해 12월 현역으로 입대한 케빈오는 지난해 6월 만기 전역했다.
