'현아와 결별' 던, 스타일 확 바꾼 이유 "원래 화려한 사람 아냐, 척한다는 느낌 들었다"

[스포츠조선 김소희 기자]가수 던(DAWN)이 최근 스타일 변화에 대해 솔직한 속내를 털어놨다.
10일 유튜브 채널 '당분간 공효진'에는 '공효진이 만났던 던'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속에서는 던과 공효진이 함께 일상과 가치관에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
이날 던은 "요즘은 패션에 대해 좀 내려놨다"며 스타일 변화에 대해 언급했다. 그는 "한창 패션을 좋아했을 때는 화려한 쪽을 많이 봤다. 남들이 안 입고, 절대 따라 입을 수 없는 옷을 계속 찾았다"며 "그런데 어느 순간 생각해보니 나는 그런 사람이 아닌데 자꾸 그런 척을 하고 있다는 느낌이 들더라"고 회상했다. 이어 "그래서 '내 내면을 들여다보자'고 생각하면서 자연스럽게 옷을 안 사게 됐다"고 말했다.
던은 패션에 쏟던 에너지를 취미와 일상으로 돌리게 됐다고도 전했다. 그는 "요즘은 집이나 취미에 시간을 많이 쓴다"며 "이제는 옷 하나만 입는다. 옷 한두 벌로 2년째 같은 옷만 입은 적도 있다. 그게 훨씬 편하다"고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "예전에는 정말 별의별 걸 다 입었다. 치마도 입고, 허벅지까지 오는 부츠를 만들어 신고 다녔다"고 덧붙였다.
이를 들은 공효진은 선배로서 공감 어린 조언을 전했다. 그는 "그렇게 에너지 넘치는 시기도 지나간다. 이 일을 하다 보면 이것도 힘들고 저것도 힘들 때가 있고, '사람들이 왜 날 가만두지 않지?'라는 생각이 들 때도 있다"고 말했다. 이어 "가끔은 내 멋대로 더 하고 싶은데, 이 눈치 저 눈치 보느라 참게 되는 순간도 있다. 또 네가 말한 것처럼 특이함이나 자기 색에 심취할 때도 있다"고 공감했다.
공효진은 "그게 흑역사가 되더라도 다 히스토리로 남는다"며 "여자 후배들에게도 '그냥 더 마음대로 하라'고 말한다. 결국엔 각자의 색으로 다듬어지게 된다"고 조언했다. 이어 "개인은 자기만의 색을 갖고 있는 게 가장 좋은 것 같다"고 덧붙였다.
한편 던은 지난 2016년 보이그룹 펜타곤 멤버로 데뷔했다. 이후 2018년 가수 현아와 공개 열애를 시작했으며, 이 과정에서 팀을 탈퇴하고 솔로 아티스트로 전향했다. 던과 현아는 2022년 12월 결별 소식을 전했고, 현아는 이후 2024년 가수 용준형과 결혼했다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com