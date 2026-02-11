'손풍기' 돌싱 10기 영수, '20살 연하♥'와 연애 "DM으로 좋은 여자 만날 수 있어"
[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 10기 화제의 인물 영수가 20살 연하 전 연인을 언급했다.
최근 '사장님입니다' 채널에는 '나는 솔로 돌싱특집 10기 영수가 바라보는 정숙의 실체는? 나는 솔로 출연료? 20살 연하 만난 충격적인 이유'라는 영상이 공개됐다.
최근 카페를 운영하게 됐다는 영수는 "쉽지 않다"라며 자영업자로서의 고민을 전했다.
이어 현재 솔로냐는 질문에 "지금은 솔로다. 2년 반 동안 만난 친구가 있었는데 작년 초에 헤어졌다. 나이 차이가 많이 났다. 20살 차이가 났다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 "제가 49살이니까 (전 여자친구는) 29살이었다. 나이를 알고 만난 게 아니라서 그렇게 어릴 줄 몰랐다"라고 덧붙였다.
'나는 솔로' 출연에 대해서는 "즐겁게 잘 찍었다고 생각한다. 지인들이 나간다고 하면 추천할 거다. 특히 남자들은 출연한다면 DM으로 좋은 여자를 만날 수 있다"라고 말했다. "(영수에게도) DM이 오나"라는 질문에는 "DM으로 거의 만난다"라고 말했다.
한편 영수는 '돌싱특집' 10기 출연자로 손풍기 발언, 김치찌개 사건 등으로 정숙과 설전을 펼쳐 화제를 모았다.
