한고은, 인터뷰 거절 사건 진실 "한가인 이름 실수..자괴감 느껴"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한고은이 과거 인터뷰 도중 겪었던 해프닝에 대해 솔직한 심경을 밝혔다.
12일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '한고은이 후배들과 술 마시다 털어놓는 인터뷰 거절 사건의 진실과 당시 속마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 한고은은 소속사 후배들과 신년회를 가졌다.
이날 배우 김동준은 "'한고은' 하면 떠오르는 유명한 짤이 있다. 인터뷰하던 리포터가 누나와 한가인을 헷갈렸던 해프닝이 있는데 이후 어떻게 됐냐. 사과는 받았냐"고 물었다.
이에 한고은은 "너무 옛날일이긴 한데 얘기하고 싶다"며 당시 상황을 처음으로 털어놨다. 그는 "그때 한가인이 나보다 훨씬 잘나가고 유명했다. 그런 유명한 분이 있는데 리포터가 내가 지나가니까 날 잡았다. 그때 나는 '이 사람이 날 굳이 인터뷰하고 싶지는 않을 거 같은데'라는 생각이 들었다. 그래서 인터뷰하고 싶지는 않았지만 일단 앉았다"고 회상했다.
이어 "그런데 인터뷰 도중 '한가인 씨'라고 해서 '한가인 아니다'라고 하면서 웃었다. 죄송하다고 하더니 또 '한가인 씨'라고 하는 거다"며 "그때 나의 마음은 '거봐. 너는 날 인터뷰하고 싶지 않았잖아. 그런데 괜히 나를 왜 붙잡아서 민망하게 만들어'였다. 화가 나거나 그러진 않았다. 내가 그렇게 유명한 사람이 아니라는 거 아는데 괜히 날 잡아서 왜 인터뷰하려고 노력하나 싶었다. 나는 인터뷰 안 당해도 괜찮다고 생각했다"고 솔직하게 말했다.
그러면서 "(리포터에게) 화가 나거나 서운하지는 않았다. 한가인이 나보다 유명했다는 거 인정하기 때문"이라고 덧붙였다.
인터뷰 이후에 해당 리포터로부터 사과를 받았느냐는 질문에는 "그 리포터가 날 찾아올 수는 없었다. 석고대죄할 만큼 큰 일도 아니지 않냐. 정신 없으니까 그럴 수 있다. 거기에 대해서 사과 받아야겠다는 마음도 없었다"고 답했다.
또한 "나도 지나가다 다른 사람 이름 부른 적도 있다. 나한테는 아무런 의미나 타격이 없는 일이었다"며 "물론 '나는 그렇게 유명한 사람이 아니구나'라는 자괴감은 약간 느꼈다"고 털어놨다.