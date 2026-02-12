서동주, 재혼 전 2년간 임신 시도 첫 고백 "♥남편, 난임 알고도 결혼하겠다고"

기사입력 2026-02-12 21:35


[스포츠조선 정안지 기자] 재혼한 서동주가 첫 번째 결혼 중에도 임신을 시도했었다고 털어놨다.

12일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 "난임 동지 진심으로 위로하다 '최초공개'까지 해버린 서동주"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 서동주는 '난임 스트레스로 우울하다'라는 사연에 "내가 나 스스로에게 보낸 건 아닌지. 뭔가 내 마음 같다"라고 말했다.

이어 서동주는 "1년 이상 난임으로 인해 시험관 시술 진행 중이고 계류 유산과 반복 실패를 겪으며 너무나 커진 스트레스와 그로 인한 사회생활 단절, 대인 관계 단절, 점점 고립된 외로움으로 너무 힘들다. 임신 준비 시작하면서 단 하루도 행복한 적이 없는 것 같다"는 사연을 읽으며 "단 하루도 행복한 적이 없다는 게 마음이 너무 아프다"라고 했다.

서동주는 "결혼을 두 번째 하지 않았나. 재혼했는데 사실 그때도 임신 시도를 했었다"라고 처음으로 털어놨다. 그는 "2년간 시도를 했었고 잘 안됐었다. 그런 과정이 있었기 때문에 다시 임신을 준비하는 게 쉽지 않았다"라면서 "재혼을 빨리한 줄 아시는 분들이 있는데 이혼하고 나서부터 다시 재혼하기까지 10년 가까운 시간이 있었다"라고 했다.

서동주는 "10년 가까이 그 시간 동안 왜 결혼을 안 했겠냐"라면서 "임신에 대한 스트레스, 난임. 전에 이미 해봤기 때문에 난 이미 알지 않나"라면서 "내가 난임이라는 사실 만으로 새로운 사람에게 부담을 주기 싫었다"고 털어놨다.


그는 "남편과 사귀기 전에 '나는 아이가 아예 안 될 수도 있다. 가족이 중요한 사람이라면 우리는 사귀지 않는 게 맞다'라고 했다"면서 "남편은 그래도 결혼하고 싶다고 하길래, 어머님께도 그 이야기를 드리라고 했다. 시댁에서 아이를 원하신다고 하면 그걸 내가 앗아가는 것 같았다"라고 솔직하게 털어놨다.

서동주는 "그만큼 난임 스트레스를 정확하게 알고 있다. 난임 스트레스는 암 걸린 사람만큼의 스트레스를 받는다더라. 난임을 겪는 여성분들의 스트레스 레벨이 그만큼 높다"라면서 "그래서 우울하고 힘들고 대인 관계 단절되는 걸 많은 사람들이 겪는다"라고 했다.


그는 "옛날에 2년 정도 했었고, 지금도 한 2년 차인 것 같다. 벌써 4년째 난임으로 고생 중이다. 굉장히 장기전이 될 수 있다고 말씀 드리고 싶다"라면서 "그래서 멘탈 관리가 중요하다. 주사 맞고 이런 거 하면서 채취한 거는 두세 개 했는데 나중에 배아는 0개다 하면, 그거 보고 나서 방송 가서 웃으려면 얼마나 힘들겠냐. 웃는 게 웃는 게 아니다"라면서 난임 스트레스를 털어놨다.

서동주는 "그렇지만 억지라도 웃으며 멘탈관리를 하지 않으면 너무 힘든 길이 될 수밖에 없다. 마음을 단단히 먹어라"라면서 "절대 혼자 아니다. 다들 힘들어하면서도 희망을 가지고 하고 있다. 지금 포기할 거면 모르겠지만 포기 안한 거라면, 더 하시고 싶다 하시면 멘탈관리를 잘 하셔야 될 것 같다"라고 조언했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

