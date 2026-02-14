'13남매 장녀' 남보라, 출산 전 벌써 '셋째' 선언 "난 다산의 후예"

기사입력 2026-02-14 08:06


'13남매 장녀' 남보라, 출산 전 벌써 '셋째' 선언 "난 다산의 후예…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 남보라가 '다산의 후예'를 언급하며 2세 계획을 밝혔다.

12일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'(이하 컬투쇼)에는 배우 이이경, 남보라, 가수 김수찬이 스페셜 DJ로 출연했다.

이날 이이경은 "남보라 씨와 예전에 같은 회사였다. 홀몸이 아닌데 제가 감격스럽다. 보라 씨 배속에 2세가 있는데 배가 많이 나왔다고 사진을 올리셨더라"라고 2세와 관련한 이야기를 꺼냈다.

이에 남보라는 "제가 21주인데 너무 많이 나왔다. 다들 이렇게 많이 나오시냐"라며 D라인이 드러난 사진을 공개했다.

DJ 김태균은 "다른 데가 마르셔서 더 그렇게 보이는 거 같다. 입덧은 괜찮냐"라고 걱정했다.

남보라는 "입덧은 좀 일찍 끝났다. 제가 다산의 후예 아니냐. 저는 3명까지 계획 중이다. 셋째까지 갑니다"라며 2세 계획을 깜짝 공개했다.

한편 남보라는 1989년생으로 KBS '인간극장', MBC '천사들의 합창' 등에 출연해 13남매 대가족의 장녀로 얼굴을 알렸다. 이후 2006년 배우로 데뷔해 MBC '해를 품은 달', 영화 '써니' 등에 출연했다.

지난해 5월에는 동갑내기의 청소년 상담사와 결혼했으며, 12월에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 오는 6월 아들 출산을 앞두고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제이쓴, ♥홍현희 감량+사업 홍보 논란에 입열었다 "다이어트약 아냐, 스스로 노력한 결과"[전문]

2.

럼블피쉬 최진이, 아들 알고보니 CF·드라마 속 '그 배우'…"제가 매니저입니다"

3.

김남일, 강남 햄버거집 오픈 세 달 만 적자 "하루 30만원 팔려 짜증"

4.

심현섭, ♥정영림 몰래 사업 준비 "방송으로 생활비 못 벌어, 고정적 수입 위해 결정"

5.

미용사된 '슈스케2' 김지수, 3월 결혼한다..'절친' 박서준 "내가 더 행복" 청첩장 공개

연예 많이본뉴스
1.

제이쓴, ♥홍현희 감량+사업 홍보 논란에 입열었다 "다이어트약 아냐, 스스로 노력한 결과"[전문]

2.

럼블피쉬 최진이, 아들 알고보니 CF·드라마 속 '그 배우'…"제가 매니저입니다"

3.

김남일, 강남 햄버거집 오픈 세 달 만 적자 "하루 30만원 팔려 짜증"

4.

심현섭, ♥정영림 몰래 사업 준비 "방송으로 생활비 못 벌어, 고정적 수입 위해 결정"

5.

미용사된 '슈스케2' 김지수, 3월 결혼한다..'절친' 박서준 "내가 더 행복" 청첩장 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과

2.

"조심해, 인생 한방에 끝난다" 예언이 된 조언, '훈련중단→강제귀국' 충격의 롯데 4인방, 징계수위는?

3.

일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온 금메달 소식에..."완벽했다" 감탄

4.

中 분노 "돈 때문에 중국 온다" 맹비난→美 동참 "배신자, 시민권 포기해라"...1200억 쓸어담고도 '수난시대'

5.

"점수 이게 뭐야!" 막판 대역전극 위한 '韓 피겨 간판'의 도전...차준환, 개인전 프리 19번째 출격[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.