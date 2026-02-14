제이쓴, '팔이피플' 지적에 입 열었지만…'홍현희 감량=상술 빌드업' 논란

|
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍현희의 체중 감량을 둘러싼 논란이 남편 제이쓴의 사업 이슈로 번지며 파장이 커지고 있다.
이어 "홍현희가 건강한 식습관을 되찾는 과정에서 꾸준히 섭취했던 식초, 오일, 야채를 보다 안전하고 균일한 품질로 섭취할 수 있도록 제품화한 것"이라고 설명했다.
유튜브 채널을 통해 이른바 '오야식(오일·야채·식초)' 루틴을 공개했고, 눈에 띄게 달라진 비주얼로 큰 관심을 받았다.
그러나 이후 제이쓴이 해당 식습관과 연관된 제품을 출시하고, 홍현희가 홍보에 나서면서 분위기가 달라졌다.
브랜드명과 제품명에 홍현희의 이름이 활용되자 "다이어트 과정을 공개한 것이 사업을 위한 사전 빌드업 아니었냐"는 의혹이 제기된 것.
더욱이 제이쓴의 본업이 인테리어 디자이너라는 점에서 "전문성이 부족한 것 아니냐"는 우려도 나왔다.
이에 대해 그는 "원료 선정부터 제조 과정까지 전문가들과 함께 준비했다"고 강조했다.
해명 이후에도 여론은 엇갈리고 있다. "진심이 느껴진다", "응원한다"는 반응이 있는 반면, "일반식품 여부가 핵심이 아니라 상업적 활용 방식이 문제", "전형적인 팔이피플식 해명"이라는 비판도 이어지고 있다.
결국 쟁점은 '제품의 성격'이 아닌 '과정의 진정성'이라는 지적이다. 홍현희의 감량 서사가 개인의 노력인지, 사업을 위한 전략적 포석이었는지를 두고 네티즌들의 갑론을박은 당분간 계속될 전망이다.
