황보라, 0.135% 만취 과거 잊었나…'교통사고 마케팅'이 불러온 뼈아픈 '사과 엔딩'

기사입력 2026-02-14 09:56


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황보라가 교통사고를 연상케 하는 공동구매 홍보 영상으로 논란에 휩싸인 뒤 결국 사과했다.

해당 영상이 비판을 받으면서 과거 음주운전 전력까지 재조명되며 여론이 급격히 싸늘해졌다.

황보라는 13일 자신의 SNS를 통해 "이전에 올라온 공구 영상과 관련해 신중하지 못한 모습을 보여드려 죄송하다"며 "불편함을 느끼셨을 많은 분들께 진심으로 사과드린다. 앞으로 이런 일이 없도록 반성하고 노력하겠다"고 밝혔다.

앞서 그는 11일 야간 운전 중 사고가 난 듯한 상황을 연출한 영상을 게재했다.

영상에는 갑작스러운 충격과 비명 장면이 담긴 뒤 화면이 전환되며 공동구매 상품인 마카다미아를 소개하는 내용이 이어졌다.

제품과 직접적인 관련이 없는 교통사고 설정을 활용한 점이 문제가 됐다. 일부 누리꾼들은 "사고를 홍보 소재로 쓰는 건 과했다", "어그로성 연출 아니냐"는 반응을 보였다.

논란이 확산되자 황보라의 과거 이력도 다시 언급됐다. 그는 2007년 서울 강남 일대에서 혈중알코올농도 0.135% 상태로 운전하다 적발돼 면허 취소 처분을 받은 바 있다.

당시 활동을 잠시 중단했던 전력이 있어 이번 영상 연출에 대한 비판은 더욱 거세졌다.


일각에서는 "연출 의도가 무엇이든 공감대 형성에 실패했다"는 지적이 이어졌고, 또 다른 네티즌들은 "사과했으니 지켜보자"는 신중론을 보였다.

한편 황보라는 2022년 배우 차현우와 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 최근에는 방송과 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통해왔다.

narusi@sportschosun.com

