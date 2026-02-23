심현섭♥정영림 부부, 간절히 바라던 2세 가능성?…시험관 시술後→하혈 돌발상황에 급병원行(조선의 사랑꾼)

기사입력 2026-02-23 14:05


[스포츠조선 고재완 기자] 시험관 시술을 시도 중인 심현섭 정영림 부부가 단체 여행 도중 병원으로 긴급하게 떠난다.

23일 방송될 '조선의 사랑꾼'의 지난 방송에서는 심현섭X윤정수X배기성 부부가 결성한 '대추나무 사랑 특공대'의 여행 도중, 시험관 시술을 시도 중인 심현섭의 아내 정영림이 적은 양이지만 하혈을 하는 돌발 상황에 처했다. 이에 함께 여행 중이던 원진서는 "착상이 잘 됐을 때 피가 비치는 경우도 있다고 한다"고 '착상혈'의 가능성을 이야기하며 안심시켰다.


결국 정영림은 심현섭에게 "일단 병원을 먼저 가야 할 것 같다"며 다음 날 아침 일찍 남편과 함께 병원으로 떠났다. 심현섭은 힘없는 아내의 손을 꼭 붙잡고 "기운 내"라며 다독였다. 간절히 기다려온 첫 시험관 시술 시도의 결과가 과연 기적 같은 소식일지, 심현섭♥정영림 부부의 검사 결과는 본 방송에서 확인할 수 있다.

시험관 시술 중인 심현섭 정영림 부부에게 닥친 돌발 상황의 전말은 방송에서 공개된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



