앳하트, 컴백 스케줄러 깜짝 공개…새로운 챕터의 시작

기사입력 2026-02-23 14:07


앳하트, 컴백 스케줄러 깜짝 공개…새로운 챕터의 시작
사진 제공=타이탄콘텐츠

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앳하트(AtHeart)가 컴백 스케줄러를 깜짝 공개했다.

앳하트는 지난 22일 공식 SNS를 통해 컴백 스케줄러를 게재했다. 이에 따르면, 앳하트는 오는 2월 26일 오후 6시 디지털 싱글 'Shut Up'을, 3월 11일 오후 6시 또 다른 디지털 싱글 'Butterfly Doors'를 잇달아 발매하며 컴백 열기를 이어간다.

특히 앳하트는 오늘(23일) 컴백 트레일러를 시작으로 각 싱글 발매일에 따라 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저, 리릭 비디오 등을 순차적으로 공개하며 국내외 팬들과 만난다. 촘촘한 일정 속에 앳하트가 보여줄 확장된 아이덴티티와 비주얼, 앳하트만의 음악 세계에 대한 궁금증이 고조된다.

앳하트는 두 개의 싱글을 통해 각각 상반된 콘셉트를 그려낼 전망이다. 유기적인 서사의 흐름 위에 앳하트는 자신들만의 색깔을 더욱 공고히 할 압도적인 음악과 비주얼로 다시 한번 전 세계에 반전 매력을 전할 것으로 기대된다.

더욱이 'Shut Up'이 앳하트의 변화를 알리는 곡이라면, 'Butterfly Doors'는 앳하트의 정체성과 방향성을 집약한 곡이다. 이를 위해 앳하트는 미국 올 로케이션 촬영과 글로벌 크리에이터들과 협업해 기존과 또 다른 새로운 컨셉과 독특한 매력을 예고, 새로운 챕터의 시작을 힘차게 전개해 나갈 예정이다.

음악, 비주얼, 콘셉트 등 전방위적 진화에 나선 앳하트는 2월 26일 오후 6시 디지털 싱글 'Shut Up'과 3월 11일 오후 6시 디지털 싱글 'Butterfly Doors'를 전 세계 음악 플랫폼을 통해 차례로 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 남창희 '♥14세 연하' 신부 실물에 감탄..."너무 미인"

2.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 임박...박명수 "내게 축가 부탁"

3.

이지혜, '인중축소술' 자리 잡고 확 달라진 얼굴...알고보니 AI "많이 심해요?"

4.

[단독]'엠카운트다운', 사상 초유 '5대 기획사' MC 조합…K팝 어벤져스 뜬다

5.

김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 받아"

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 남창희 '♥14세 연하' 신부 실물에 감탄..."너무 미인"

2.

지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 임박...박명수 "내게 축가 부탁"

3.

이지혜, '인중축소술' 자리 잡고 확 달라진 얼굴...알고보니 AI "많이 심해요?"

4.

[단독]'엠카운트다운', 사상 초유 '5대 기획사' MC 조합…K팝 어벤져스 뜬다

5.

김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 어떻게 이런 선수들이랑 우승했나, 부주장 판 더 펜 감독 지시 완전 무시 논란 '올라가! 올라가라고! 도대체 뭐해!'

2.

저기서 이게 들어가? 오현규의 시속 122㎞ 대포알→감독마저 무릎 꿇었다…쉬페르리그 20년 역사상 가장 빨라

3.

"아~4번을 넣을걸 그랬나"…307억 초대형 계약 마음의 짐 덜었다, 대표팀도 기대한다 [오키나와 현장]

4.

'쇼킹' 노시환 11년-307억 초파격 계약, 김도영은 대체 얼마를 줘야 할까[SC핫이슈]

5.

307억 현실인가? '노시환 거르고' 이학주·이대은 → 삼성과 KT는 후회할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.