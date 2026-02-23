앳하트, 컴백 스케줄러 깜짝 공개…새로운 챕터의 시작
|사진 제공=타이탄콘텐츠
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앳하트(AtHeart)가 컴백 스케줄러를 깜짝 공개했다.
앳하트는 지난 22일 공식 SNS를 통해 컴백 스케줄러를 게재했다. 이에 따르면, 앳하트는 오는 2월 26일 오후 6시 디지털 싱글 'Shut Up'을, 3월 11일 오후 6시 또 다른 디지털 싱글 'Butterfly Doors'를 잇달아 발매하며 컴백 열기를 이어간다.
특히 앳하트는 오늘(23일) 컴백 트레일러를 시작으로 각 싱글 발매일에 따라 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저, 리릭 비디오 등을 순차적으로 공개하며 국내외 팬들과 만난다. 촘촘한 일정 속에 앳하트가 보여줄 확장된 아이덴티티와 비주얼, 앳하트만의 음악 세계에 대한 궁금증이 고조된다.
앳하트는 두 개의 싱글을 통해 각각 상반된 콘셉트를 그려낼 전망이다. 유기적인 서사의 흐름 위에 앳하트는 자신들만의 색깔을 더욱 공고히 할 압도적인 음악과 비주얼로 다시 한번 전 세계에 반전 매력을 전할 것으로 기대된다.
더욱이 'Shut Up'이 앳하트의 변화를 알리는 곡이라면, 'Butterfly Doors'는 앳하트의 정체성과 방향성을 집약한 곡이다. 이를 위해 앳하트는 미국 올 로케이션 촬영과 글로벌 크리에이터들과 협업해 기존과 또 다른 새로운 컨셉과 독특한 매력을 예고, 새로운 챕터의 시작을 힘차게 전개해 나갈 예정이다.
음악, 비주얼, 콘셉트 등 전방위적 진화에 나선 앳하트는 2월 26일 오후 6시 디지털 싱글 'Shut Up'과 3월 11일 오후 6시 디지털 싱글 'Butterfly Doors'를 전 세계 음악 플랫폼을 통해 차례로 발매한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
