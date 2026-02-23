김태리에 잡도리 당하는 최현욱이라니..'태리쌤' 첫 회부터 존재감 터졌다

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최현욱이 '방과후 태리쌤'으로 첫 고정 예능에 도전하며 새로운 매력을 선보였다.
이날 방송에서 최현욱은 첫 수업 이후 초조한 김태리 앞에 든든한 조력자로 첫 등장했다. 두번째 수업부터 합류하게 된 보조쌤 최현욱은 아이들과의 첫 만남에서 수줍은 모습으로 인사를 건네는가하면, 이내 신나는 음악에 맞춰 몸풀기 율동을 선보이며 현장 분위기를 단숨에 환기시켰다. 특히 아이로부터 "목소리를 더 크게 해달라"는 지적을 받고는 금세 풀이 죽는 모습은 인간적인 매력을 배가시키며 시청자의 웃음 이끌어냈다.
데뷔 후 첫 고정 예능프로그램에 도전한 최현욱은 그동안 작품 속에서 보여준 강렬한 모습과는 180도 다른 면모로 친근한 매력을 발산하며 시청자의 호응을 이끌어냈다.
최현욱은 소속사 골드메달리스트를 통해 "첫 예능 도전이라 부담도 적지 않았지만, 누나와 형들과 함께해 끝까지 해낼 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "아이들 덕분에 힐링의 순간을 선물 받았다"며 프로그램에 대한 따뜻한 관심과 시청을 당부했다.
한편 최현욱은 '스물다섯 스물하나'(2022) '약한영웅 Class 1'(2022) 'D.P. 시즌2'(2023) '반짝이는 워터멜론'(2023) '하이쿠키'(2023) '그놈은 흑염룡'(2025) '약한영웅 Class 2'(2025) 등에 출연, 장르를 가리지 않는 폭넓은 연기력으로 업계 안팎의 주목을 한 몸에 받는 배우다. 차기작으로는 넷플릭스 새 시리즈 '맨 끝줄 소년'과 디즈니+ '현혹' 공개를 앞두고 있다.
