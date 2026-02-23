'세이렌' 박민영 "'내남결' 이후 2년만 tvN 컴백..다들 'tvN의 딸'이라고"

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박민영이 "주변에서 'tvN의 딸'이라고 부른다"고 말했다.
23일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '세이렌'(이영 극본, 김철규 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 로얄옥션 수석경매사 한설아 역의 박민영, 보험사기특별조사팀(SIU) 보험조사관 차우석 역의 위하준, IT 기업 CEO 백준범 역의 김정현, 그리고 김철규 PD가 참석했다.
박민영은 "주변에서 'tvN의 딸'이라고 놀린다. 이번이 tvN의 5번째 작품이다. '세이렌'은 꼭 tvN 작품이라서가 아니라 이 작품만의 매력과 생각이 오래 남더라. 나에게 과한 도전이기도 했다. 실제로 나는 치명적이지도 않고 장르물을 해보지 않아 할 수 있을까 걱정을 많이 하기도 했다. 처음에는 고사했지만 나중에는 나에게도 도전이 될 것 같아 작품에 참여하게 됐다. 여러모로 감사한 작품이 될 것 같다"고 밝혔다.
'세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 여자와 그 여자 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 이야기를 그린 드라마다. 박민영, 위하준, 김정현, 이엘리야, 한준우 등이 출연하고 이영 작가가 극본을, '마더' '악의 꽃' '셀러브리티'의 김철규 PD가 연출을 맡았다. 오는 3월 2일 오후 8시 50분 첫 방송된다.