'세이렌' PD "강렬한 색깔 묻어난 작품..'로맨스릴러 정수' 자신"

[스포츠조선 조지영 기자] 김철규 PD가 "로맨스 스릴러의 정수라고 말 할 수 있는 드라마다"고 말했다.
23일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '세이렌'(이영 극본, 김철규 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 로얄옥션 수석경매사 한설아 역의 박민영, 보험사기특별조사팀(SIU) 보험조사관 차우석 역의 위하준, IT 기업 CEO 백준범 역의 김정현, 그리고 김철규 PD가 참석했다.
김철규 PD는 "'세이렌'은 대단히 강렬하면서 색깔이 분명한 드라마다. 첫회부터 마지막까지 긴장감 넘치는 사건이 계속 이어진다. 숨 쉴 틈 없이 이어지는 사건 속에서 인물들의 절절한 멜로가 깊이 있게 그려질 예정이다. 로맨스 스릴러의 정수라고 할 수 있다"며 "이 드라마는 연출자가 자신의 상상력과 색깔을 보여 줘야 하는 영역이 굉장히 넓다. 그런 지점에서 꼭 도전해보고 싶었던 작품이었다. 실제로 연출 기회가 주어진 것이 연출자로서 큰 행운이라고 생각해 주저 없이 이 작품을 맡게 됐다"고 자신감을 드러냈다.
'세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 여자와 그 여자 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 이야기를 그린 드라마다. 박민영, 위하준, 김정현, 이엘리야, 한준우 등이 출연하고 이영 작가가 극본을, '마더' '악의 꽃' '셀러브리티'의 김철규 PD가 연출을 맡았다. 오는 3월 2일 오후 8시 50분 첫 방송된다.