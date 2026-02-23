아이브 "'뱅뱅' 기세 몰아서 활동할 것, '나'에서 '우리'로 확장"

그룹 아이브(IVE)가 23일 예스24 라이브홀에서 열린 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+) 발매기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.23/
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아이브(IVE)가 정규 컴백 소감을 밝혔다.
아이브는 23일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 정규 2집 '리바이브 플러스' 쇼케이스를 열고 "'뱅뱅' 기세 몰아서 활동하겠다"라며 "지금까지 '나'였다면 이젠 '우리'로 확장했다"라고 했다.
아이브가 정규앨범을 발표하는 것은 2023년 4월 정규 1집 '아이해브' 이후 2년 10개월 만이다. 가을은 "거의 3년 만이다. 조금 특별한 것 같다. 변화에서 멈추지 않고, 성장하고 진화한 아이브가 되기 위해 노력했다. 선공개곡 '뱅 뱅'부터 사랑 받은 것 같아 기분이 좋고, 이 기세를 몰아 '블랙홀' 활동하겠다"고 컴백 소감을 밝혔다.
레이는 "그간 아이브로 쌓아 왔던 것을 정규앨범으로 잘 담은 것 같아 뿌듯하다. 다채로운 매력을 보여주겠다"며 각오를 다졌다.
정규 2집 '리바이브 플러스'는 단순한 리셋이나 변화 선언이 아닌 '재점화'에 가까운 앨범이다. 그동안 '나'를 중심으로 자기 확신의 서사를 쌓아온 아이브는 이번 앨범을 통해 시선을 '우리'로 확장하며 관계와 연결에 대한 이야기를 본격적으로 펼친다. 아이브와 대중이 만나 '우리'가 되는 구조로 서사를 넓히며, 현재의 자리에서 더 많은 방향으로 나아갈 수 있다는 자신감도 분명히 드러냈다.
안유진은 "이번 앨범은 재점화라는 뜻이다. 저희 이름으로 타오르는 불꽃을 더 넓게 번지게 하겠다는 포부다"라고 설명했다.
리즈는 "그동안 저희가 드린 메시지가 '나' 위주였다면, 이번 앨범부터는 '나'에서 '우리'로 확장했다. 새로운 시도를 많이 했다. 새 시선으로 새롭게 바라봐 주시면 감사하겠다"고 이번 앨범으로 달라진 점을 짚었다.
아이브는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 2집 '리바이브 플러스'를 발매한다.