아이브 "이제 멤버 전원 성인, 새로운 비주얼에 포커스"

그룹 아이브(IVE)가 23일 예스24 라이브홀에서 열린 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+) 발매기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아이브(IVE)가 '전원 성인'이 됐다는 점을 강조했다.
아이브는 23일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 정규 2집 '리바이브 플러스' 쇼케이스를 열고 "멤버 전원 성인이 됐다"라며 "새로운 비주얼에 포커스를 맞췄다"라고 했다.
아이브가 정규앨범을 발표하는 것은 2023년 4월 정규 1집 '아이해브' 이후 2년 10개월 만이다. 정규 2집 '리바이브 플러스'는 단순한 리셋이나 변화 선언이 아닌 '재점화'에 가까운 앨범이다.
그동안 '나'를 중심으로 자기 확신의 서사를 쌓아온 아이브는 이번 앨범을 통해 시선을 '우리'로 확장하며 관계와 연결에 대한 이야기를 본격적으로 펼친다. 아이브와 대중이 만나 '우리'가 되는 구조로 서사를 넓히며, 현재의 자리에서 더 많은 방향으로 나아갈 수 있다는 자신감도 분명히 드러냈다.
먼저 비주얼 변화를 언급했다. 장원영은 "정형화된 비주얼보다는 저희가 해서 더 흥미롭고 새로운 비주얼에 포커스를 맞췄다"고 했고, 이서는 "저희가 전원 성인이 됐다. 제가 이번에 스무 살이 됐다. 전원 성인이 된 아이브도 기대해 달라"고 당부했다.
타이틀곡 '블랙홀'은 시네마틱한 분위기 속에서 전개되는 셔플 기반의 트랙으로, 넓게 펼쳐지는 공간감과 영화적인 사운드 텍스처가 높은 몰입도와 강렬한 중독성을 선사한다. 소멸과 탄생이 공존하는 '블랙홀' 이미지를 통해 아이브가 바라보는 현재와 변화를 표현, 빠르게 확산되기보다 안쪽으로 응축되는 사운드 구조는 지금 아이브가 어디에 서 있는지를 분명하게 보여준다.
안유진은 "영화 '인터스텔라'를 연상시키는 곡이다. 선공개곡 '뱅뱅'과 또 다른 매력이다. 스케일을 느끼면서 보시면 좋을 것 같다"며 신곡을 소개했다.
아이브는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 2집 '리바이브 플러스'를 발매한다.