장성규 "아내♥, 집 리모델링에 1억 8천만원 써..사이 소원해졌다"

기사입력 2026-02-23 16:33


[스포츠조선 이게은기자] 방송인 장성규가 집 인테리어에 1억 8500만 원을 투자했다고 밝혔다.

최근 '만리장성규' 채널에는 '(잠깐) 나 혼자 산다'라는 영상이 공개됐다.

장성규는 아내가 자녀를 데리고 해외 영어캠프를 떠나자, 자유를 만끽했다. 절친 배우 이상엽을 부른 그는, 먼저 집을 소개했다.


장성규는 "원래 작은 방이 있었는데 이곳을 창고로 만들었다. 나만을 위한 공간"이라며 자신만의 아지트를 소개했다.

특히 안방은 티를 마시고 TV를 볼 수 있는 공간과 잠만 잘 수 있는 공간으로 분리해 눈길을 끌었다. 또 아들방과 바로 이어질 수 있도록 만들었다. 이상엽은 깜짝 놀라 "인테리어비 얼마 들었나"라고 물었고, 장성규는 "당시 아내에게 마음껏하라고 했더니 1억 8500만 원이 들었더라. 그때 사이가 소원해졌었다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

