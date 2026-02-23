'이혼' 김현숙, 子 유학 보내고 서울 떠났다…싹 고친 제주 2층집 "얼굴 좋아져"

23일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에서는 '5년 만에 돌아왔다! 제주도에서 묵고 살 집 랜선 집들이! 자재 하나 하나 꼼꼼하게 직접 골라서 리모델링했어요'라는 제목의 영상이 게재됐다.
최근 아들을 유학 보냈다고 밝힌 김현숙은 "이건 진짜 마이 하우스. 서울은 전세"라며 "이곳에서 (아들) 하민이와도 3년 정도, 하민이 네 살 때 여기 와서 3년 정도 제가 살았던 집이었는데 어떤 사정으로 인해 공사를 해야 했다. 다시 집을 손을 봤어야 해서 공사를 했는데 이제 끝났다. 그래서 왔다 갔다 하려고 한다. 말 그대로 제2의 집이고 힐링하우스"라고 리모델링을 마친 제주 집을 소개했다.
제작진은 "복장이 너무 많이 바뀌었다. 김현숙 같지 않다"고 달라진 김현숙의 모습을 언급했고 김현숙은 "훨씬 편안해 보이지 않냐. 급하지 않고. 여기 오면 이렇게 된다"고 밝혔다.
김현숙의 집은 곶자왈이 한눈에 보이는 넓은 통창이 눈길을 모았다. 김현숙은 "그림은 낡거나 빛이 바랠 수 있지만 여기는 사계절이 다 다르지 않냐"고 통창을 중요시한 이유를 밝혔다. 김현숙은 "제가 이 집을 보러 왔을 때다 가장 좋았던 것 중 하나가 창이 많은 거였다. 겨울에는 창이 많으면 단열이나 이런 부분이 좀 안 좋을 수 있는데 여기는 제주다. 아직 겨울인데도 그렇게 춥지 않다. 여기서 멍하게 앉아 있어도 그냥 좋았다"고 밝혔다.
김현숙은 "감사하다. 오늘 하루도 너무 즐겁겠다"며 "이러고만 있어도 내가 왜 여기 오면 (사람들이) '며칠 만에 보는데 서울에서 하고 얼굴이 다르다. 부기가 빠졌냐' 하지 않냐. 여기 오면 밤에도 막걸리 먹고 똑같이 하는데 부기가 싹 빠진다. 그리고 맑아지고 행복하다"며 제주 생활에 만족감을 드러냈다.